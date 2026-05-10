Cosa prevede il Piano casa 2026 e perché i conti non tornano

Il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 08/05/2026 punta a velocizzare recuperi e sfratti: ecco cosa cambia, quali risorse sono indicate e perché i comuni chiedono chiarimenti

Il Piano casa 2026, pubblicato in Gazzetta ufficiale (08/05/2026), si propone di contrastare l’emergenza abitativa con una combinazione di recuperi, investimenti pubblici e apertura ai capitali privati. L’obiettivo dichiarato dal governo è mettere a disposizione 100.000 alloggi in dieci anni attraverso riqualificazioni di edilizia pubblica, programmi di housing sociale e nuove costruzioni convenzionate.

Il provvedimento arriva dopo anni di confronto e comprende sia un decreto-legge di immediata efficacia che dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni, sia un disegno di legge con procedura d’urgenza sul rilascio degli immobili.

La presentazione pubblica ha concentrato l’attenzione sui “tre pilastri” della riforma, ma le obiezioni sollevate da amministrazioni locali, associazioni e osservatori tecnici riguardano soprattutto la sostenibilità economica degli interventi e l’assenza di criteri energetici misurabili. Nel testo si alternano misure pratiche come la semplificazione delle procedure e norme più dure su occupazioni abusive, insieme a stanziamenti che il governo definisce fino a dieci miliardi di euro, una cifra che molte parti ritengono in buona parte ricollocazione di risorse già previste altrove.

I tre pilastri e le risorse indicate

Il primo asse è dedicato al recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il decreto stanzia 1,7 miliardi di euro per la riqualificazione degli alloggi non assegnabili e prevede la nomina di un commissario straordinario con trenta giorni per compilare l’elenco degli immobili su cui intervenire. Tra gli attuatori sono indicati gli IACP e Invitalia. Il governo parla di un costo medio per unità vicina a 20.000 euro, stima contestata dagli esperti.

Fondi e gestione centralizzata

Il secondo pilastro crea uno strumento finanziario gestito da INVIMIT SGR per concentrare risorse europee e nazionali destinate all’housing sociale, per un ammontare complessivo superiore a 3,6 miliardi di euro. L’intento è creare comparti regionali per rispondere ai bisogni territoriali, destinando gli interventi a fasce vulnerabili come giovani coppie, lavoratori in mobilità e quella “fascia grigia” che non accede all’edilizia popolare.

Apertura ai privati e condizioni

Il terzo pilastro incentiva l’ingresso di capitali privati: per progetti oltre il miliardo è prevista la nomina di un commissario e un’autorizzazione unica che sostituisce le procedure ordinarie. In cambio il privato deve destinare almeno il 70% degli alloggi a edilizia convenzionata, con sconti minimi del 33% rispetto al prezzo di mercato e vincoli di destinazione per trent’anni. Il testo include sanzioni per chi beneficia indebitamente di alloggi calmierati e restrizioni sulla rivendita anticipata.

Misure complementari

Accanto ai pilastri principali il decreto rimodula strumenti esistenti: rifinanzia il Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa con 670 milioni, introduce la formula del rent to buy, dimezza gli oneri notarili per compravendite e locazioni calmierate e prevede un contributo mensile di 400-500 euro per genitori separati nel primo anno, coperto da 60 milioni per il triennio 2026-2028.

Sfratti, occupazioni e tempi giudiziari

Il disegno di legge collegato al Piano casa prevede una procedura accelerata per il rilascio degli immobili: il giudice potrà emettere un decreto di rilascio entro quindici giorni dal ricorso nei casi di occupazione abusiva, contratto scaduto e morosità persistente. È introdotta una penale pari all’1% del canone mensile per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato dal giudice, misura pensata per liberare le circa 22.000 case popolari oggi occupate illegittimamente.

Impatto amministrativo

Per passare dalle norme ai cantieri servono atti attuativi: i prossimi sessanta giorni sono cruciali per i decreti del MIT e del MEF, per il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sul credito d’imposta e per rendere operativa la piattaforma CONSAP prevista dal Fondo di garanzia dal 15 giugno. I comuni avranno poi 90 giorni per presentare progetti, ma molti IACP denunciano carenze di organico e capacità tecniche per sostenere il lavoro richiesto.

Criticità: efficienza energetica, conti e conflitti

Più che l’intento, a creare dubbi sono i dettagli tecnici: il testo non indica classi energetiche né richiama esplicitamente la direttiva EPBD o un piano nazionale di ristrutturazione degli edifici. Secondo analisi parlamentari e osservatori il budget dedicato alla riqualificazione potrebbe non essere sufficiente a garantire interventi completi: stime citate da Angelo Bonelli parlano di costi di ristrutturazione che possono variare da 400-500 fino a 1.000 euro al metro quadro con efficienza energetica piena, mettendo in discussione l’obiettivo sui 60.000 alloggi inizialmente indicati.

Politica e sovrintendenze

Infine il decreto ha acceso tensioni politiche: la proposta di attenuare i controlli delle soprintendenze ha provocato uno scontro in Consiglio dei ministri tra il ministro per i Beni culturali e altri esponenti di governo, con una mediazione tecnica affidata al sottosegretario Mantovano e la conferma, nella versione finale, del ruolo delle soprintendenze “dove previsto”. Il rischio di conflitti tra zero consumo di suolo e semplificazioni urbanistiche resta uno degli snodi decisivi per la credibilità e l’efficacia dell’intervento.

Il Piano casa 2026 può rappresentare un primo passo per affrontare l’emergenza abitativa, ma il successo dipenderà dall’incrocio tra stanziamenti reali, rigore sulle performance energetiche, capacità amministrativa degli enti locali e dalla chiarezza delle regole operative che saranno fissate nei decreti attuativi.