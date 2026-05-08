Piano casa 2026 e Milano: recupero degli alloggi e strategie per l’abitare

Il Piano Casa 2026 promette il recupero di decine di migliaia di alloggi pubblici e un fondo per l’housing sociale; a Milano si muovono i primi bandi locali per case a canone calmierato e riuso del patrimonio esistente

Il Piano Casa 2026 si pone come una risposta su scala nazionale all’emergenza abitativa, con l’obiettivo di rendere disponibili 100.000 alloggi in dieci anni attraverso tre linee principali: recupero del patrimonio pubblico, un fondo per il housing sociale e il coinvolgimento del settore privato.

Sul piano locale, amministrazioni come Milano hanno già avviato iniziative concrete, con i primi bandi su aree pubbliche per appartamenti a canone calmierato e misure per accelerare le procedure di recupero e sgombero.

Il tema centrale rimane però la traduzione degli impegni finanziari in abitare reale: non basta la dotazione economica iniziale, servono governance, controlli e integrazione con servizi urbani. In questo testo analizziamo i pilastri del piano, i numeri noti del patrimonio ERP e le prime risposte milanesi, evidenziando punti di forza e criticità.

Primo pilastro: recupero del patrimonio pubblico

Il piano destina nella fase iniziale 1,7 miliardi di euro per mettere a norma e rendere assegnabili circa 60.000 alloggi ERP attualmente non utilizzabili. Questa scelta privilegia il recupero dell’esistente rispetto a nuove espansioni edilizie, con l’intento di valorizzare immobili già collocati in quartieri serviti. Secondo i dati di settore, il patrimonio pubblico gestito da enti associati a Federcasa comprende circa 823.734 alloggi, di cui 797.034 sono classificati come ERP; tra questi circa 61.300 risultano sfitti per necessità di manutenzione straordinaria e 22.700 sono occupati abusivamente.

Risorse e limiti economici

La dotazione iniziale equivale, mediamente, a una somma contenuta per unità: circa 28.000 euro per alloggio se distribuita sui 60.000 interventi, importo che consente ripristini ma difficilmente interventi di riqualificazione impiantistica ed energetica completi. Il Piano prevede possibilità di integrare queste risorse con ulteriori stanziamenti e riallocazioni dai programmi di rigenerazione urbana, portando il potenziale complessivo a cifre più consistenti; tuttavia la sfida resta trasformare i finanziamenti in cantieri e assegnazioni rapide.

Secondo e terzo pilastro: housing sociale e partnership con i privati

Il secondo asse del piano istituisce un fondo unico per l’housing sociale, affidato a Invimit, con l’obiettivo di aggregare risorse e realizzare interventi destinati alla cosiddetta fascia grigia della popolazione: giovani lavoratori, famiglie con redditi medi, anziani con pensioni modeste. Il terzo asse incentiva il coinvolgimento di operatori privati attraverso vincoli che collegano semplificazioni procedurali a obblighi di destinare quote significative di nuove costruzioni a prezzi calmierati.

Ruolo di Invimit e condizioni per i privati

Invimit è chiamata a gestire il fondo con logiche che combinino valorizzazione e finalità sociale, strutturando strumenti finanziari per la rigenerazione del patrimonio pubblico. Per i grandi progetti privati il Piano pone condizioni: semplificazioni e accelerazioni vengono concesse a fronte di un patto che obblighi a destinare una quota importante degli alloggi a locazione o vendita a prezzo calmierato, con un valore dato come riferimento inferiore al mercato di almeno il 33%.

Il caso Milano: bandi locali e misure su occupazioni e vuoti

A livello comunale Milano ha avviato i primi tre bandi del cosiddetto Piano Casa Accessibile, individuando aree pubbliche in zone come Lampugnano, Quinto Romano e Bovisa per la realizzazione di appartamenti a canone calmierato. L’amministrazione punta a limitare il consumo di nuovo suolo recuperando edifici sfitti e spazi non utilizzati e a ridurre l’esclusione abitativa causata dall’aumento dei prezzi sul mercato privato.

Procedure accelerate e contrasto alle occupazioni abusive

Tra le misure segnalate dal Comune c’è la volontà di snellire le procedure per i recuperi e di accelerare gli sgomberi nel quadro di un più vasto intervento di riqualificazione. L’assessore al Bilancio e al Piano Straordinario Casa, Emmanuel Conte, ha richiamato l’attenzione sulla necessità che le semplificazioni si traducano in cantieri e assegnazioni effettive, non solo in annunci. Il successo dipenderà anche dalla capacità degli enti locali di monitorare e controllare le destinazioni d’uso e i vincoli imposti ai soggetti attuatori.

In conclusione, il Piano Casa 2026 mette sul tavolo risorse e strumenti importanti, ma la partita decisiva sarà nella loro attuazione: trasformare le dotazioni in abitare reale, integrare servizi urbani e garantire controllo e trasparenza. Milano rappresenta un banco di prova utile per capire se le buone intenzioni nazionali sapranno tradursi in risposte concrete per chi cerca una casa a condizioni sostenibili.