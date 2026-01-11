Trattato di pace storico siglato in Medio Oriente

Israele e Palestina raggiungono un accordo storico per la pace.

Data: 11 gennaio 2026 – Luogo: Gerusalemme – Eventi: Israele e Palestina hanno firmato oggi un trattato di pace storico, ponendo fine a decenni di conflitto. La cerimonia di firma si è svolta presso il Palazzo Presidenziale di Gerusalemme, alla presenza di leader internazionali e diplomatici.

I fatti

L’accordo prevede un cessate il fuoco immediato, la creazione di una zona demilitarizzata e l’avvio di negoziati per la creazione di uno stato palestinese indipendente.

Le reazioni

Leader mondiali hanno accolto con favore la notizia, esprimendo speranza per una nuova era di pace nella regione. Si attende un comunicato ufficiale dall’ONU nelle prossime ore.