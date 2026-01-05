Triestina vs Alcione: Sfida Cruciale per la Stagione di Calcio

Triestina e Alcione: Preparazione per una Sfida Cruciale nel Futuro della Triestina in Serie C.

Il Girone A di Serie C si appresta a vivere un incontro di grande importanza lunedì 5 gennaio, alle 20:30, quando la Triestina affronterà l’Alcione. Questa partita rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre, con obiettivi diametralmente opposti: da un lato, la Triestina, attualmente ultima in classifica, cerca disperatamente di risalire e mantenere vive le speranze di salvezza; dall’altro, l’Alcione è in cerca di conferme e punti per restare nelle posizioni di vertice.

La situazione della Triestina è critica, nonostante i due punti di penalizzazione che la relegano al ventesimo posto. La squadra, guidata da Geppino Marino, ha necessità di riscattarsi e ha bisogno di una vittoria per riaccendere le speranze di permanenza nella categoria. Dall’altro lato, l’Alcione, con i suoi 27 punti, mira a consolidare la propria posizione per puntare a una promozione.

Strategie di gioco e formazioni

La Triestina si presenta con un modulo 5-3-2, scelto per garantire una solida difesa e per cercare di colpire in contropiede. Il tecnico Marino punterà sulla compattezza della sua squadra, aspettandosi un contributo significativo dai giocatori offensivi come Ionita e Kljajic, che dovranno farsi carico del peso dell’attacco.

La formazione della Triestina

Il probabile schieramento della Triestina prevede: Matosevic in porta; una linea difensiva composta da Silvestro, Moretti, Silvestri, Anzolin e D’Amore; un centrocampo con Crnigoj, Jonsson e i già menzionati Ionita e Kljajic, mentre Faggioli completerà il reparto. L’obiettivo è quello di limitare i danni e sfruttare al meglio le occasioni in fase offensiva.

Dall’altro lato, l’Alcione risponde con un 4-3-1-2. L’allenatore Giovanni Cusatis ha scelto questo schema per mantenere il controllo del gioco e per garantire una maggiore incisività in attacco. La squadra si propone di attaccare con continuità, approfittando della creatività di Pitou, posto a supporto della coppia d’attacco formata da Zamparo e Morselli.

La formazione dell’Alcione

La formazione dell’Alcione dovrebbe schierarsi con Agazzi tra i pali, mentre la difesa sarà composta da Scudieri, Miculi, Ciappellano e Pirola. A centrocampo, Bright, Galli e Invernizzi saranno chiamati a garantire sia copertura che supporto agli attaccanti, pronti a mettere a segno il colpo decisivo.

Come seguire la partita in streaming

Per tutti gli appassionati che desiderano seguire l’evento, ci sono diverse opzioni di streaming gratuito. Gli utenti possono registrarsi su piattaforme come Sisal, Lottomatica e Goldbet, che offrono la possibilità di vedere la partita in diretta. Per accedere al servizio, è sufficiente creare un conto e effettuare un deposito minimo di 10 euro.

Per chi fosse interessato, ecco alcuni link utili per accedere alle dirette:

La sfida tra Triestina e Alcione non è solo una partita, ma un’opportunità per entrambe le squadre di scrivere un importante capitolo della loro stagione. La Triestina lotta per la sopravvivenza, mentre l’Alcione cerca di consolidare la propria posizione in alto. Non resta che attendere il fischio d’inizio per vedere come si svilupperà questa emozionante sfida.