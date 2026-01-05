La Triestina sfida l’Alcione Milano per un rilancio decisivo nella stagione

La Triestina si prepara ad affrontare l'Alcione Milano in un periodo di sfide, ma il mister Tesser mantiene un atteggiamento positivo e fiducioso per il futuro della squadra.

La Triestina si appresta a iniziare il nuovo anno calcistico con una partita casalinga contro l’Alcione Milano. Questa sfida, programmata per domani sera alle 20.30 presso lo stadio Rocco, rappresenta un’importante opportunità di rilancio per la squadra alabardata, attualmente alle prese con incertezze dovute a infortuni e voci di mercato.

Il messaggio di Tesser

Il tecnico Attilio Tesser ha richiamato l’attenzione dei suoi giocatori sull’importanza di mantenere la concentrazione. Durante la conferenza stampa pre-partita, Tesser ha dichiarato: “Preparare la gara in un contesto di voci di mercato non è facile, ma confido nella professionalità e nella serietà dei miei ragazzi. Sono certo che daranno il massimo indossando questa maglia”.

Un gruppo che lotta

Tesser ha sottolineato che la fiducia della squadra non dipende esclusivamente dai risultati delle avversarie, ma è il risultato di un impegno costante e di un lavoro che si è manifestato fin dall’inizio della stagione. “Questo gruppo ha dimostrato di voler combattere”, ha dichiarato, “anche nell’ultima partita contro il Vicenza, una squadra di grande valore”.

La sfida con l’Alcione

Riguardo all’avversario, Tesser ha espresso il dovuto rispetto per l’Alcione Milano, definito come un’ottima squadra. “Hanno iniziato la stagione in modo molto positivo”, ha osservato, “anche se hanno avuto un lieve calo. Rimangono comunque una formazione di qualità, e riprendere il campionato dopo una pausa è sempre una sfida complessa”.

Difficoltà in infermeria

Un aspetto preoccupante per la Triestina è la situazione infortuni. Oltre ai già noti indisponibili come Vertainen, Vicario, Silvestro, Louati e Moises, la squadra deve affrontare anche altre due assenze a causa di un’influenza: Palma e Attys. Quest’ultimo, in particolare, era in buona forma e il tecnico Tesser avrebbe voluto portarlo in panchina.

Strategie per il futuro

Un giocatore che potrebbe tornare utile è Crnigoj, che ha parzialmente recuperato da una forte contusione e potrebbe essere schierato per alcuni minuti. Anche Silvestri e Tonetto verranno valutati prima del fischio d’inizio. Questa partita rappresenta un’importante occasione per la Triestina per ripartire con determinazione e continuare a costruire un percorso positivo in un campionato lungo e complesso.

La sfida contro l’Alcione Milano rappresenta un momento cruciale per la Triestina. Non si tratta solo di conquistare punti in classifica, ma anche di rinvigorire lo spirito di squadra e confermare la determinazione a lottare fino alla fine. La squadra dispone delle risorse necessarie per affrontare questa partita con determinazione. Gli occhi dei tifosi sono puntati sugli alabardati, pronti a sostenere la squadra in un contesto così significativo.