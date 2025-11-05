Incidente mortale a Roma: un death toll e tre injured

Un grave incidente stradale ha colpito via Nazionale, Roma, causando un morto e tre feriti.

AGGIORNAMENTO ORE 15:30: Un tragico incidente stradale è avvenuto oggi a Roma, in via Nazionale. Un’auto ha investito un gruppo di pedoni, causando un morto e tre feriti.

Secondo le prime informazioni fornite dalle forze dell’ordine, il conducente del veicolo ha perso il controllo mentre stava percorrendo la strada. Il fatto è avvenuto intorno alle 14:00. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e la polizia.

Il ferito più grave è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma testimoni oculari riferiscono di un possibile eccesso di velocità.

“È stato un momento terribile, ho sentito un forte rumore e poi ho visto le persone a terra,” ha dichiarato un testimone che si trovava nelle vicinanze.

La polizia ha chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Sul posto confermiamo la presenza di agenti che stanno gestendo la situazione e raccogliendo testimonianze.

Questo incidente tragico ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale nella capitale. Già in passato, via Nazionale è stata teatro di episodi simili, sollevando preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali.