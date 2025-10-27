Incendio in centro città provoca feriti e evacuazioni

Un incendio ha colpito il centro di Milano, causando feriti e evacuazioni.

Milano, 27 ottobre 2025 – Un incendio devastante è scoppiato nel centro della città intorno alle 15:30, provocando tre feriti e l’evacuazione di diversi edifici adiacenti.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco hanno risposto prontamente alla chiamata d’emergenza. Sul posto confermiamo che le cause dell’incendio sono ancora in fase di indagine. Alcuni testimoni oculari hanno riferito di aver visto fiamme alte diversi metri.

“Abbiamo ricevuto segnalazioni di fumi neri e fiamme che si alzavano da un appartamento al terzo piano,” ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco. “Le operazioni di spegnimento sono in corso e stiamo evacuando le persone dagli edifici circostanti.”

È stata attivata una zona di sicurezza di 200 metri intorno all’area interessata. Le autorità locali raccomandano di evitare la zona per facilitare le operazioni di soccorso.

AGGIORNAMENTO ORE 16:15 – I vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, ma l’evacuazione degli edifici vicini continua. Tre persone sono state trasportate in ospedale per inalazione di fumi.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 – La situazione è sotto controllo, ma i residenti sono stati avvisati di rimanere lontani fino a nuovo avviso. La Protezione Civile sta assistendo le famiglie evacuate.