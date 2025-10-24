Dall’ottimizzazione tradizionale al AEO: strategie per il futuro della ricerca

Un'analisi approfondita sull'evoluzione della ricerca e le strategie AEO per rimanere competitivi in un panorama in rapida evoluzione.

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito cambiamenti radicali, principalmente a causa dell’emergere dei motori di risposta basati su intelligenza artificiale. I dati mostrano un trend chiaro: l’uso di Google AI Mode ha portato a un tasso di zero-click che ha raggiunto il 95%, mentre ChatGPT varia tra il 78% e il 99%.

Questo cambiamento ha avuto un impatto diretto sul CTR organico, con un crollo significativo. In particolare, il CTR della prima posizione è diminuito da 28% a 19%, registrando un calo del 32%. Esempi di aziende come Forbes e Daily Mail hanno testimoniato un decremento del traffico rispettivamente del 50% e 44%.

La transizione da un paradigma di visibilità a uno di citabilità è ora fondamentale per chi opera nel settore digitale.

Analisi tecnica

Il passaggio a motori di risposta come ChatGPT e Claude si fonda su modelli fondamentali (foundation models) e tecniche di retrieval-augmented generation (RAG). Questi sistemi operano attraverso meccanismi di grounding e citation patterns, selezionando fonti da un ampio source landscape.

Ad esempio, mentre Google AI si basa su un modello di ranking tradizionale, OpenAI presenta un crawl ratio che raggiunge 1500:1, a confronto con il crawl ratio di Google, pari a 18:1.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore.

del settore. Identificare 25-50 prompt chiave .

. Testare su ChatGPT , Claude , Perplexity , Google AI Mode .

, , , . Setup Analytics: configurare GA4 con regex per bot AI.

con regex per bot AI. Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor.

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare contenuti per AI-friendliness .

. Pubblicare contenuti freschi e aggiornati.

Assicurare presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn).

Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita.

Fase 3 – Assessment

Tracciare metriche come brand visibility , website citation , traffico referral e sentiment.

, , traffico referral e sentiment. Utilizzare strumenti specifici come Profound , Ahrefs Brand Radar e Semrush AI toolkit .

, e . Implementare un testing manuale in modo sistematico.

Fase 4 – Refinement

Iterare mensilmente sui prompt chiave identificati.

Identificare nuovi competitor che emergono nel mercato.

Aggiornare contenuti che non stanno performando come previsto.

Espandere su temi che mostrano maggiore traction e interesse.

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante.

in ogni pagina importante. Formulare H1/H2 in forma di domanda.

in forma di domanda. Inserire un riassunto di tre frasi all’inizio di ogni articolo.

Verificare l’ accessibilità senza JavaScript.

senza JavaScript. Controllare robots.txt : non bloccare GPTBot , Claude-Web , PerplexityBot .

: non bloccare , , . Aggiornare il profilo LinkedIn con linguaggio chiaro.

con linguaggio chiaro. Pubblicare recensioni fresche su G2 / Capterra .

/ . Testare25 promptmensilmente documentati.

Prospettive e urgenza

Le aziende che adottano queste strategie possono beneficiare di opportunità significative come first movers. Al contrario, coloro che attendono rischiano di rimanere indietro in un mercato sempre più competitivo.