Dall’ottimizzazione tradizionale al AEO: strategie per il futuro della ricerca

Un'analisi approfondita sull'evoluzione della ricerca e le strategie AEO per rimanere competitivi in un panorama in rapida evoluzione.
Argomenti trattati
Problema/scenario
Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito cambiamenti radicali, principalmente a causa dell’emergere dei motori di risposta basati su intelligenza artificiale. I dati mostrano un trend chiaro: l’uso di Google AI Mode ha portato a un tasso di zero-click che ha raggiunto il 95%, mentre ChatGPT varia tra il 78% e il 99%.
Questo cambiamento ha avuto un impatto diretto sul CTR organico, con un crollo significativo. In particolare, il CTR della prima posizione è diminuito da 28% a 19%, registrando un calo del 32%. Esempi di aziende come Forbes e Daily Mail hanno testimoniato un decremento del traffico rispettivamente del 50% e 44%.
La transizione da un paradigma di visibilità a uno di citabilità è ora fondamentale per chi opera nel settore digitale.
Analisi tecnica
Il passaggio a motori di risposta come ChatGPT e Claude si fonda su modelli fondamentali (foundation models) e tecniche di retrieval-augmented generation (RAG). Questi sistemi operano attraverso meccanismi di grounding e citation patterns, selezionando fonti da un ampio source landscape.
Ad esempio, mentre Google AI si basa su un modello di ranking tradizionale, OpenAI presenta un crawl ratio che raggiunge 1500:1, a confronto con il crawl ratio di Google, pari a 18:1.
Framework operativo
Fase 1 – Discovery & foundation
- Mappare ilsource landscapedel settore.
- Identificare25-50 prompt chiave.
- Testare suChatGPT,Claude,Perplexity,Google AI Mode.
- Setup Analytics: configurareGA4con regex per bot AI.
- Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor.
Fase 2 – Optimization & content strategy
- Ristrutturare contenuti perAI-friendliness.
- Pubblicare contenuti freschi e aggiornati.
- Assicurare presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn).
- Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita.
Fase 3 – Assessment
- Tracciare metriche comebrand visibility,website citation, traffico referral e sentiment.
- Utilizzare strumenti specifici comeProfound,Ahrefs Brand RadareSemrush AI toolkit.
- Implementare un testing manuale in modo sistematico.
Fase 4 – Refinement
- Iterare mensilmente sui prompt chiave identificati.
- Identificare nuovi competitor che emergono nel mercato.
- Aggiornare contenuti che non stanno performando come previsto.
- Espandere su temi che mostrano maggiore traction e interesse.
Checklist operativa immediata
- Implementare FAQ conschema markupin ogni pagina importante.
- FormulareH1/H2in forma di domanda.
- Inserire un riassunto di tre frasi all’inizio di ogni articolo.
- Verificare l’accessibilitàsenza JavaScript.
- Controllarerobots.txt: non bloccareGPTBot,Claude-Web,PerplexityBot.
- Aggiornare il profiloLinkedIncon linguaggio chiaro.
- Pubblicare recensioni fresche suG2/Capterra.
- Testare25 promptmensilmente documentati.
Prospettive e urgenza
Le aziende che adottano queste strategie possono beneficiare di opportunità significative come first movers. Al contrario, coloro che attendono rischiano di rimanere indietro in un mercato sempre più competitivo.