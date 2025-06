Vandalismi notturni al parco Pertini di Cesano Boscone: la protesta dei cittadini

La situazione al parco Pertini di Cesano Boscone è insostenibile: vandalismi continui e richiesta di chiusura serale.

Una notte tranquilla si trasforma in un incubo per i gestori del Bar del Parco di Cesano Boscone. Ogni mattina, gli operatori si risvegliano con la triste realtà di un locale devastato. “Ogni notte è la stessa storia…”, raccontano, evidenziando l’assurdità della situazione. Sedie ribaltate, cestini distrutti, rifiuti sparsi ovunque: un vero campo di battaglia.

Una scena di devastazione

La situazione al parco Pertini è diventata insostenibile. I vandali non risparmiano nulla: sedie distrutte, tavoli rovesciati e rifiuti disseminati per terra. I video postati sui social dai gestori del bar mostrano immagini scioccanti di quello che resta delle attrezzature. “Siamo stremati da questi continui vandalismi”, affermano, mentre i cittadini esprimono indignazione e richiedono misure drastiche.

Il grido d’allerta dei cittadini

Molti abitanti di Cesano Boscone si sono fatti sentire, chiedendo all’amministrazione di chiudere il parco la sera per evitare questi atti di inciviltà. Non è la prima volta che il Pertini diventa teatro di vandalismi. “È inaccettabile – afferma un residente – non possiamo continuare a tollerare questo comportamento”. La richiesta di chiusura serale è accompagnata da un senso di impotenza di fronte a un problema che sembra non avere fine.

Le parole dell’amministrazione

Il sindaco Marco Pozza ha preso posizione, esprimendo solidarietà ai gestori del bar e promettendo un incremento dei controlli. “Dobbiamo risalire ai responsabili”, ha dichiarato, annunciando indagini tramite le telecamere di sorveglianza. Tuttavia, la risposta alla richiesta di chiusura del parco è stata sorprendente: “Quando il parco era chiuso, gli atti vandalici erano ancora più gravi”. Un’affermazione che lascia molti cittadini perplessi.

Una situazione complessa

La questione è più complicata di quanto sembri. Gli atti vandalici, secondo il sindaco, diminuiscono quando il parco è aperto. “Il presidio sociale è fondamentale per la sicurezza”, ha ribadito, ma i cittadini si chiedono: quanto può durare questa situazione? I vandalismi sembrano aumentare e il senso di insicurezza cresce di giorno in giorno.

Le testimonianze dei cittadini

“È una vergogna!”, commentano alcuni residenti. Altri fanno eco: “Non possiamo permettere che il nostro parco diventi una discarica a cielo aperto”. La frustrazione è palpabile, e la speranza che la situazione migliori sembra affievolirsi. I cittadini chiedono un intervento immediato, affinché il parco Pertini torni a essere un luogo di svago e relax, non un campo di devastazione.

Verso un futuro incerto

Le domande rimangono in sospeso. Cosa succederà al parco? Riuscirà l’amministrazione a garantire un ambiente sicuro per tutti? La comunità di Cesano Boscone attende risposte. E la vigilanza notturna? Sarà sufficiente per fermare i vandali? La tensione è palpabile, e il futuro del parco Pertini è appeso a un filo.