StraLegnanese by Night: la corsa notturna che trasforma Legnano il 12 settembre 2025

La StraLegnanese by Night promette emozioni e suggestioni, con un percorso tra luci e storia.

La magia della notte avvolge Legnano: il 12 settembre 2025, la StraLegnanese by Night si prepara a incantare cittadini e turisti con una corsa che trasforma le strade in un’opera d’arte. Non è solo una manifestazione sportiva; è un’esperienza emozionante che invita a riscoprire la città sotto un nuovo punto di vista.

Un evento atteso

La corsa non competitiva, organizzata da U.S. Legnanese 1913, si snoda per 7 chilometri attraverso i monumenti più emblematici. Un percorso che profuma di storia e si illumina al calar del sole. L’inizio della serata è dedicato ai più piccoli: una prova di 0.4 km per i bambini tra i 5 e gli 8 anni, seguita da un’altra di 0.8 km per i ragazzi dai 9 ai 12 anni. Un modo per coinvolgere anche le nuove generazioni in un evento che sa di festa e comunità.

Illuminazione e sicurezza

Correre tra il Castello, Piazza del Popolo e la Basilica di San Magno, mentre i monumenti brillano nel buio, offre un’esperienza senza pari. La manifestazione ha un’organizzazione impeccabile, coordinata da Luca Roveda e supportata da un team di volontari che lavora in sinergia con le autorità locali per garantire sicurezza e divertimento. Non è solo una corsa, è un momento di aggregazione, un modo per sentirsi parte di una comunità.

Numeri e curiosità

Il successo della passata edizione, presentata da Justine Mattera, ha visto oltre 1.500 partecipanti affrontare anche le intemperie. Ma la formula vincente non cambia: stesso percorso, stesso entusiasmo. Le iscrizioni rimangono accessibili, con quote di EUR 15.00 fino al giorno prima dell’evento e EUR 20.00 il giorno stesso. Per i bambini, la partecipazione è gratuita, un gesto che dimostra l’attenzione verso le famiglie.

Dettagli da non perdere

Ogni partecipante riceverà una maglietta commemorativa e un pettorale numerato, con un omaggio speciale per i primi 1000 iscritti. Il villaggio dell’evento, ricco di musica e animazione, aprirà alle 17.00, mentre l’area food & drink sarà attiva fino a mezzanotte. Un momento di convivialità che completa l’esperienza della corsa.

Un occhio al meteo

Gli organizzatori sperano in condizioni meteo favorevoli. Dopo le sfide del vento della scorsa edizione, una brezza leggera sarebbe l’ideale per una corsa indimenticabile. La StraLegnanese by Night non è solo un evento sportivo: è un invito a vivere la città in modo diverso, avvolti dalla magia della notte.