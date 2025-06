Rissa violenta a Cesano Boscione: quattro giovani finiscono in ospedale

Una serata di festa si trasforma in violenza in un bar di Cesano. Quattro giovani all'ospedale.

Sabato sera, il bar all’angolo tra via Brunelleschi e via Cellini a Cesano Boscione diventa teatro di una violenta rissa. Quattro giovani, tra i 20 e i 32 anni, sono stati trasportati in ospedale dopo un incontro che ha visto colpi di calci, pugni e bottigliate. Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato ferite gravi.

Il caos della notte

La chiamata ai soccorsi è giunta intorno alle 23.30, quando i residenti hanno cominciato a sentire le urla e i rumori provenienti dal locale. Le forze dell’ordine, insieme a due ambulanze e un’automedica, sono arrivate rapidamente sul posto, pronti a gestire la situazione. I carabinieri della Compagnia di Corsico hanno dovuto affrontare un quadro confuso all’interno del bar.

Un gruppo troppo rumoroso

Secondo le prime ricostruzioni, la rissa sarebbe scoppiata a causa di un gruppo di uomini che disturbava gli avventori con il loro comportamento eccessivamente chiassoso. La tensione è cresciuta fino a sfociare in violenza, coinvolgendo diversi giovani presenti. Il pronto intervento dei soccorritori ha evitato il peggio, ma le immagini della scena rimangono vivide nella mente di chi ha assistito all’accaduto.

Feriti e soccorsi

I quattro feriti, di età compresa tra i 20 e i 32 anni, sono stati portati negli ospedali San Carlo e San Paolo di Milano per accertamenti. Inizialmente, le loro condizioni sembravano preoccupanti, ma, fortunatamente, si è rivelato che non necessitavano di cure urgenti, essendo stati trasferiti in codice verde.

Testimonianze di chi era presente

“È stato un momento di puro panico”, racconta un testimone. “Non ci aspettavamo una cosa del genere in un locale come questo.” Le parole di chi ha vissuto la scena parlano di un’atmosfera surreale, dove il divertimento si è trasformato in paura in pochi istanti. Ma cosa scatenò realmente la rissa? La comunità si interroga, mentre la polizia avvia le indagini per chiarire l’accaduto.

Un episodio che lascia il segno

Cesano Boscone, un luogo di ritrovo per tanti giovani, si trova ora a fare i conti con un episodio che ha scosso la tranquillità della zona. La domanda resta: quanto è sicuro il nostro tempo libero? Questo episodio, senza dubbio, solleva interrogativi sulla sicurezza nei locali pubblici e sul comportamento degli avventori. Con un bilancio di quattro giovani feriti, la serata di sabato si trasforma in un ammonimento per la comunità.