Il concerto ‘Orizzonti’ della Filarmonica di Abbiategrasso promette emozioni il 14 giugno 2025

Un concerto che attraversa la musica da Verne a Holst, il 14 giugno 2025.

Sabato 14 giugno 2025, alle 21, il Quadriportico della Basilica di Santa Maria Nuova si trasformerà in un palcoscenico di emozioni per il concerto intitolato “Orizzonti”, organizzato dalla Filarmonica di Abbiategrasso. Con ingresso libero, l’evento promette di essere un viaggio musicale affascinante, capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Un programma ricco di sorprese

Quest’anno, la Filarmonica ha scelto di declinare il tema “Orizzonti” in molteplici sfaccettature. Il concerto non si limita a una sola epoca o a un solo stile, ma spazia dalle opere liriche del XIX secolo fino a composizioni originali moderne. Si parte dal celebre romanzo di Giulio Verne “Il giro del mondo in 80 giorni”, reinterpretato dal compositore austriaco Otto Schwarz, che ha creato un pezzo che narra il viaggio avventuroso del protagonista con toni affascinanti e coinvolgenti.

Colonne sonore che emozionano

Non mancherà la magia di colonne sonore iconiche. Tra queste, “How to train your dragon” di John Powell, conosciuta in Italia come “Dragon Trainer”. Questa musica trasporta l’ascoltatore in mondi fantastici, evocando immagini di draghi e avventure epiche. E che dire della celebre colonna sonora di “E.T. l’Extraterrestre” di John Williams? Un capolavoro che ricorda a tutti noi l’innocenza dell’infanzia e la meraviglia dell’impossibile.

Storie di esplorazione e avventura

La serata proseguirà con “Apollo 11”, un’altra creazione di Schwarz che racconta la storica missione lunare. Immaginate il silenzio dello spazio e lo stupore degli astronauti di fronte all’orizzonte lunare. E per chi ama le serie TV, la colonna sonora di “Doctor Who” porterà i presenti in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, con i suoi ritmi pulsanti e le sonorità futuristiche.

Un finale solenne

Il concerto culminerà con “Giove” di Gustav Holst, un pezzo che incarna la grandezza e la maestosità del cosmo. Sarà una chiusura che promette di rimanere impressa nella memoria di chi assisterà all’evento. La direzione sarà affidata al Maestro Luca Ragona, che con la sua esperienza saprà guidare l’orchestra in questo viaggio attraverso la musica.

Un appuntamento da non perdere

La Filarmonica di Abbiategrasso, che nel 2026 celebrerà i suoi 180 anni, continua a portare la musica in modo coinvolgente e appassionante. Questo concerto è un’occasione imperdibile per tutti coloro che amano la musica e vogliono vivere un’esperienza unica. Un evento che promette di unire generazioni e far sognare, con l’auspicio che l’amore per la musica continui a crescere, come un orizzonte che si espande all’infinito.