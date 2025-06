Giro Next Gen 2025: inizia la corsa con la cronometro a Rho

Martedì inizia il Giro Next Gen 2025 con una cronometro a Rho e una tappa verso Cantù.

Il Giro Next Gen 2025 sta per partire. Martedì, il centro di Rho si trasformerà in un palcoscenico per i giovani ciclisti di talento. Una cronometro individuale di 8,4 chilometri darà il via a questa attesa manifestazione, destinata a concludersi il 22 giugno a Pinerolo dopo un percorso di 1.031 chilometri. Un evento di grande rilevanza, presentato recentemente alla Fiera Milano Rho dal sindaco Andrea Orlandi e dall’assessore allo Sport Alessandra Borghetti.

Il percorso della cronometro

La cronometro si snoderà attraverso le strade di Rho, con partenza da piazza Jannacci e arrivo in piazza San Vittore. Gli organizzatori hanno definito un tracciato che promette di mettere alla prova le capacità dei partecipanti. Si parte da piazza Jannacci, si prosegue lungo via San Michele del Carso, via Pace, e si affronta una serie di rotatorie strategiche. Il percorso include anche via Risorgimento, via Michelangelo Buonarroti e corso Europa, per culminare in piazza San Vittore. Le strade saranno chiuse al traffico dalle 8.30 alle 16, garantendo la sicurezza dei ciclisti e del pubblico.

Dettagli e prove

Non è solo una corsa, ma un evento che coinvolge l’intera comunità. Domenica, i ciclisti avranno l’opportunità di testare il percorso dalle 10.30 alle 11.30. Questo momento di prova è cruciale per familiarizzare con il tracciato e le sue insidie. La tensione è palpabile, e l’attesa cresce. Come si comporteranno i giovani talenti? Riusciranno a sorprendere il pubblico?

La seconda tappa

La competizione prosegue mercoledì con la seconda tappa, che partirà a mezzogiorno dalla Fiera di Rho-Pero. I ciclisti dovranno affrontare 146 chilometri fino a Cantù. Chi taglierà per primo il traguardo? Le scommesse sono aperte, e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire i volti dei nuovi campioni del ciclismo. Ogni curva, ogni rettilineo potrebbe rivelarsi decisivo. La corsa è appena iniziata, e già ci sono scossoni nell’aria.

Un evento da seguire

Il Giro Next Gen 2025 si preannuncia come un evento da non perdere. Con giovani ciclisti pronti a dare il massimo e un pubblico entusiasta, l’atmosfera è elettrica. Questo è solo l’inizio di un’avventura che porterà emozioni e colpi di scena. Chi saprà emergere in questo contesto così competitivo? L’attesa è finita, il Giro è qui.