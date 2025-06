Furto audace a Nerviano: rubati un chilometro di cavi di rame

Un furto di cavi di rame ha colpito Nerviano, causando blackout in diverse zone.

La scorsa notte, Nerviano è stata teatro di un furto audace e sconcertante. Ignoti hanno portato via un chilometro di cavi di rame, colpendo principalmente la zona del cimitero nella frazione di Garbatola. Questo evento ha già destato preoccupazioni tra i residenti, che ricordano un episodio simile accaduto in passato.

I dettagli del furto

Il furto ha avuto luogo in un’area specifica, interessando le vie Carlo Porta, Istria, Aquileia e il parcheggio del cimitero. Anche la Sp109, che collega la rotonda del cimitero all’Iper Tosano, è stata toccata dagli effetti di questo atto vandalico. La situazione ha portato a un immediato blackout dell’illuminazione pubblica, creando disagi e preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini.

Le reazioni delle autorità

Il sindaco di Nerviano, Daniela Colombo, non ha tardato a esprimere la propria indignazione riguardo a questo atto di inciviltà. “Un gesto irresponsabile e incivile”, ha dichiarato. “Stiamo lavorando per ripristinare il servizio il prima possibile, ma al momento non possiamo fornire tempistiche precise”. Le autorità competenti sono già al lavoro per cercare di risolvere la situazione, e sono state attuate misure preventive per evitare futuri episodi simili.

La comunità in allerta

I residenti di Nerviano sono comprensibilmente preoccupati. Quali misure saranno adottate per garantire la sicurezza? E come si può prevenire che atti simili si ripetano? Domande che rimangono senza risposta. Mentre i lavori di ripristino dell’illuminazione pubblica sono in corso, il sindaco ha promesso di informare la comunità sugli sviluppi futuri. La sensazione di insicurezza, però, resta palpabile, e il dibattito su come proteggere meglio il territorio continua ad essere acceso.