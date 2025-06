Chiusura estiva delle stazioni Lanza e Moscova: cosa sapere sui lavori M2 a Milano

Da luglio a settembre, chiusura di Lanza e Moscova per lavori sulla M2.

Milano si prepara a un’estate di disagi. Da sabato 19 luglio fino a domenica 7 settembre, le stazioni Lanza e Moscova della linea M2 saranno chiuse. Un intervento necessario per la sostituzione dei binari e il rinnovo dell’intera sede ferroviaria. Ecco cosa c’è da sapere.

Chiusa la M2: i dettagli dei lavori

Le operazioni di ristrutturazione comporteranno l’interruzione della circolazione dei treni nella tratta tra Cadorna e Garibaldi. Atm, l’azienda dei trasporti milanesi, ha comunicato che per raggiungere le stazioni chiuse sarà possibile utilizzare le linee tram 2 e 4. Ma non è tutto. Questo intervento rappresenta solo una fase di un ambizioso piano di riqualificazione della M2, una delle linee più antiche e necessitanti di interventi urgenti. Le autorità hanno optato per il periodo estivo, quando le scuole sono chiuse, per limitare l’impatto sulla mobilità cittadina.

Una necessità improrogabile

“Questo è un passo fondamentale nel programma di rinnovo della M2,” afferma un portavoce di Atm. “La linea ha bisogno di interventi di manutenzione per migliorare l’efficienza e l’accessibilità.” Nelle prossime settimane, i lavori entreranno in una fase cruciale. La scelta di concentrare i lavori in estate è una mossa strategica per garantire la continuità del servizio e ridurre i disagi per i cittadini.

Come muoversi durante i lavori

Per chi deve raggiungere Lanza o Moscova, le alternative non mancano. Le linee tram 2, 4, 14 e 16 partono da Cadorna e Cairoli. Da Garibaldi, si può prendere la M5 fino a Monumentale e poi cambiare con i tram 2 o 4. Ma attenzione: ci sono anche modifiche di percorso in corso in altre zone, come in Cordusio, dove ci sono lavori di riqualificazione urbana in atto.

Opzioni per i pendolari e i turisti

Durante questo periodo di chiusura, Atm suggerisce di utilizzare la rete metropolitana in base alla propria destinazione, considerando che Cadorna e Garibaldi sono nodi di interscambio cruciali. E non è finita qui: chi utilizza il bike sharing potrà raggiungere le stazioni chiuse grazie alle postazioni di BikeMi, disponibili nelle vicinanze. Atm ha messo a disposizione sul proprio sito e sull’app tutte le informazioni necessarie per orientarsi durante i lavori.

Interventi anche in altre stazioni

Oltre alle stazioni Lanza e Moscova, Atm ha programmato anche lavori in altre aree della M2. Fino al 18 luglio, si procederà con l’installazione di nuove barriere acustiche tra Cimiano e Cascina Gobba. Inoltre, fino al 13 settembre, ci sarà la realizzazione di un nuovo ascensore a Cimiano, un altro passo verso un servizio più accessibile.

Un’estate di lavori e disagi

Il cantiere di Lanza e Moscova è solo uno dei tanti che caratterizzeranno l’estate milanese. I cittadini si trovano a dover affrontare un mix di opportunità e inconvenienti. Gli interventi sulla metro rappresentano il tentativo di migliorare il servizio per il futuro, ma quanti saranno i disagi? Le domande restano aperte. Chi si muoverà in città dovrà adattarsi e trovare nuove strade, sia fisicamente che metaforicamente.