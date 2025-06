Calcio: il club biancorosso si trasforma con la nomina di Zamuner

Novità importanti per il club biancorosso tra nuove nomine e sfide in arrivo.

Un vento di cambiamento soffia sul club biancorosso, dove l’ex centrocampista dell’89/90 è stato nominato Direttore Sportivo. Con l’intento di razionalizzare le spese, si preannunciano incontri decisivi, tra cui uno raccomandato da Rosso jr. con il Popolo del Menti. Mentre il futuro dell’allenatore rimane incerto, la scelta di Zamuner fa crescere le aspettative attorno al mister trentino Tabbiani.

La trasferta di Terni: un successo da celebrare

Il match di andata ha visto la squadra di Vecchi trionfare con un netto 2-0 contro il Crotone, un risultato che ha acceso gli entusiasmi dei tifosi. In trasferta, 862 supporter hanno fatto sentire la loro voce al Liberati di Terni, testimoniando una passione che non conosce confini. La prossima sfida di ritorno, in programma al Menti alle ore 16, promette di essere un evento imperdibile per tutti gli appassionati.

Protagonisti della serata

Nel pre partita, un momento di grande emozione ha visto premiati Delli Carri e Bortolussi per il raggiungimento delle 100 presenze in biancoscudato. Un riconoscimento che parla di dedizione e impegno, valori fondamentali per il gruppo. Ma il portierone numero 12 ha stupito tutti, confermando il suo orgoglio di far parte di questa squadra e della sua voglia di vincere.

Settore giovanile in crescita

Un grande successo ha caratterizzato l’evento dedicato al settore giovanile della Calcio Lecco, con la partecipazione entusiasta delle prime squadre. La presenza dei veterani ha infuso energia e motivazione nei giovani calciatori, un segnale chiaro che il futuro è nelle mani di chi sa sognare e lavorare duramente.

Un finale aperto

Con una settimana che ci separa dalla sfida playoff, le tensioni si fanno palpabili. Gli allenamenti si intensificano e le strategie vengono perfezionate. La comunità sportiva attende con ansia cosa riserverà il campo. L’incertezza regna sovrana: chi sarà il prossimo protagonista a scrivere la storia di questa squadra?