Arresto per spaccio di cocaina a San Donato Milanese

Un uomo di 38 anni e una giovane filippina coinvolti in un'operazione di polizia

Un intervento tempestivo della Polizia

Un’operazione di polizia ha portato all’arresto di un uomo di 38 anni a San Donato Milanese, nella frazione di Poasco, per spaccio di cocaina. L’intervento è avvenuto intorno alle 21 di ieri, quando gli agenti della sesta sezione della Squadra Mobile di Milano hanno notato una giovane donna in attesa sul marciapiede di via Unica Poasco. L’atteggiamento sospetto della ragazza ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di monitorare la situazione.

Scambio sospetto e arresto

Poco dopo, un’auto con a bordo due persone si è avvicinata alla giovane, dando vita a uno scambio rapido. Gli agenti, insospettiti, hanno fermato la ragazza, una 25enne, trovandola in possesso di una dose di cocaina. Questo ha spinto gli agenti a rintracciare e bloccare il veicolo in via Parri, dove si trovavano un uomo italiano di 38 anni e una donna filippina di 21 anni. Durante la perquisizione dell’auto, sono stati rinvenuti 16 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 15 grammi.

Perquisizione e scoperta di droga

Le indagini non si sono fermate qui. Gli agenti hanno proseguito con la perquisizione dell’abitazione del 38enne a San Giuliano Milanese, dove hanno scoperto una scatola di scarpe contenente circa 380 grammi di cocaina già suddivisa in involucri. Oltre alla droga, sono stati trovati un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e ulteriori 1.500 euro in contanti. È emerso anche che l’uomo stava guidando senza patente, poiché questa gli era stata precedentemente revocata, motivo per cui è stato sanzionato amministrativamente.