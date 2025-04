La polizia locale intensifica i controlli nel quartiere Aler per garantire sicurezza e decoro.

Controlli di sicurezza a Rozzano: daspo urbano per due uomini

La sicurezza urbana è un tema di crescente importanza nelle città italiane, e Rozzano non fa eccezione. Nella giornata di ieri, giovedì 17 aprile, la polizia locale ha intensificato i controlli nel quartiere Aler, emettendo due provvedimenti di daspo urbano nei confronti di due uomini, R.N. di 36 anni e R.Y. di 27, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga. Questo intervento rappresenta un passo significativo nella lotta contro il degrado e l’illegalità.

La zona rossa e i provvedimenti di allontanamento

La cosiddetta “zona rossa” è stata istituita dalla Prefettura di Milano lo scorso 1° aprile, con l’obiettivo di contrastare fenomeni illeciti e garantire un ambiente più sicuro per i cittadini. I due uomini erano già stati ammoniti verbalmente dagli agenti, con l’obbligo di allontanarsi dall’area, ma nonostante l’avvertimento, sono stati nuovamente sorpresi all’interno della zona, violando così il divieto. Questo comportamento ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, in applicazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Un piano di sicurezza più ampio

Questi provvedimenti di allontanamento rappresentano i primi ufficiali emessi dall’attivazione della zona rossa nel quartiere. L’amministrazione comunale ha messo in campo un piano di sicurezza più ampio, volto a garantire una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio. La polizia locale continuerà a monitorare le aree considerate più sensibili nei prossimi giorni, assicurando ai cittadini un ambiente più sicuro e vivibile.

Il ruolo della comunità nella sicurezza

È fondamentale che la comunità collabori con le forze dell’ordine per segnalare comportamenti sospetti e contribuire a mantenere il decoro urbano. La sicurezza non è solo compito delle autorità, ma richiede un impegno collettivo. I cittadini sono invitati a partecipare attivamente alla vita del quartiere, contribuendo a creare un ambiente più sano e sicuro per tutti.