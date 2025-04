Aggressione in parco: arrestato un uomo per violenza sessuale

Un intervento tempestivo dei testimoni ha evitato il peggio in un pomeriggio di paura.

Un pomeriggio di paura a Legnano

Ieri, giovedì 17 aprile, nel centro di Legnano, si è verificato un episodio di violenza che ha scosso la comunità locale. Una giovane di 20 anni, mentre si trovava nel parco Falcone e Borsellino, è stata aggredita da un uomo di 30 anni. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno, un momento in cui il parco era frequentato da altre persone, che hanno assistito alla scena e hanno prontamente allertato le autorità.

Intervento decisivo dei testimoni

Il 30enne, di origini gambiane, si è avvicinato alla vittima e, con una spinta violenta, l’ha gettata a terra. Fortunatamente, alcuni testimoni hanno notato l’aggressione e hanno subito chiamato il 112, permettendo così un intervento tempestivo. Grazie alla loro prontezza, l’uomo non ha avuto la possibilità di continuare la sua azione violenta. I Carabinieri della Compagnia di Legnano sono arrivati rapidamente sul posto, assicurandosi delle condizioni della giovane, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi e non è stata necessaria la sua ospedalizzazione.

Arresto e accuse

Dopo aver accertato la situazione, i militari hanno avviato le ricerche dell’aggressore, che è stato rintracciato poco dopo nei dintorni del parco. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Busto Arsizio, dove dovrà rispondere di violenza sessuale. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sull’importanza della vigilanza da parte dei cittadini. La comunità di Legnano si è unita nel condannare l’accaduto, esprimendo solidarietà alla giovane vittima e riconoscendo il coraggio di coloro che hanno intervenuto per fermare l’aggressione.