Rapina in supermercato a Rescaldina: arrestato un 53enne

Un uomo ha minacciato una commessa con un coltello per rubare 80 euro.

Un mattino di paura a Rescaldina

Mercoledì 16 aprile, la tranquillità di Rescaldina è stata scossa da un episodio di violenza in un supermercato locale. Intorno alle 8.00, un uomo con il volto parzialmente coperto è entrato nel negozio, apparentemente per acquistare una bottiglia di vino. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata quando, durante il pagamento, l’uomo ha estratto un coltello, minacciando la commessa e costringendola a consegnargli il denaro presente nella cassa.

La dinamica della rapina

Il rapinatore, dopo aver minacciato la dipendente, è riuscito a portare via circa 80 euro in contante. La scena, che sembrava inizialmente innocua, si è trasformata in un momento di terrore per tutti i presenti. Dopo il colpo, l’uomo è fuggito, ma la sua libertà è durata poco. La dipendente ha immediatamente allertato le autorità, attivando un intervento tempestivo da parte dei Carabinieri della Stazione di Rescaldina.

Indagini e arresto

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i militari sono riusciti a ricostruire rapidamente la dinamica della rapina e a identificare il sospetto. Nel pomeriggio, le indagini hanno portato al fermo di un 53enne residente a Rescaldina, rintracciato nell’abitazione di un parente. Durante il controllo, i Carabinieri hanno trovato l’uomo ancora in possesso del coltello utilizzato per la rapina. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Busto Arsizio, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.