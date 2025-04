Quattro operazioni in un giorno per garantire la sicurezza pubblica a Milano e nei comuni limitrofi

Operazioni di contrasto alla criminalità

Il Comando Provinciale Carabinieri di Milano ha intensificato le sue attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, realizzando quattro operazioni in un solo giorno in diverse località della provincia. Queste iniziative mirano a garantire il rispetto della legalità e a tutelare la sicurezza dei cittadini, in un contesto in cui la criminalità diffusa continua a rappresentare una sfida significativa.

Detenzione di sostanze stupefacenti a Melegnano

Durante un’operazione a Melegnano, i carabinieri, supportati dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Casatenovo, hanno denunciato due uomini, un marocchino di 48 anni e un italiano di 24 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati trovati in possesso di 7 grammi di cocaina, una dose di hashish, 350 euro in contante, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Questo intervento evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di stupefacenti, un fenomeno che continua a preoccupare le comunità locali.

Arresti e denunce a Rozzano e Settala

Nel pomeriggio, a Rozzano, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un marocchino di 25 anni, già destinatario di un divieto di dimora nella provincia di Milano. Durante la stessa operazione, cinque cittadini marocchini sono stati denunciati per invasione di edifici pubblici, sorpresi all’interno di un ex campo da calcio comunale. In serata, a Settala, due uomini, di 24 e 26 anni, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi senza licenza. La loro fuga è stata bloccata dai carabinieri, che hanno sequestrato diverse dosi di droga e una pistola scacciacani.

Un tentativo di rapina a Sesto San Giovanni

Infine, a Sesto San Giovanni, un cittadino straniero di 22 anni è stato arrestato in flagranza di reato per tentata rapina aggravata. I carabinieri, durante un normale servizio di controllo, hanno sorpreso l’uomo mentre aggrediva un giovane per derubarlo. La vittima è stata colpita alla testa con una bottiglia e ferita lievemente con un’arma da taglio, trovata in possesso dell’arrestato. Questo episodio sottolinea l’importanza della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.