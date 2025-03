Due donne trasportate in ospedale dopo un violento scontro tra vetture.

Un pomeriggio drammatico sulla Statale 494

Nel pomeriggio di giovedì 13 marzo, un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità della Statale 494 Milano-Vigevano. Intorno alle quattro e mezza, due automobili si sono scontrate all’altezza di Abbiategrasso, provocando il ribaltamento di una delle vetture coinvolte. Le immagini della scena sono state impressionanti, con i veicoli danneggiati e i soccorsi che si sono attivati immediatamente.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, una Suzuki Alto di colore scuro e una Renault Clio Station Wagon bianca sono state le protagoniste di questo scontro. La polizia locale è intervenuta prontamente per accertare le cause dell’incidente e per effettuare i rilievi necessari. Le autorità stanno indagando per capire se ci siano stati fattori di distrazione o violazioni del codice della strada che abbiano portato a questo scontro.

Interventi di soccorso e traffico bloccato

Le due donne a bordo delle vetture sono state assistite dai sanitari del 118 e trasferite in codice giallo presso il pronto soccorso dell’Humanitas di Rozzano e del San Carlo di Milano. Fortunatamente, le ferite riportate non sembrano essere gravi, ma la situazione ha richiesto un intervento immediato. Nel frattempo, la statale è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle forze dell’ordine. Anche i vigili del fuoco del distaccamento di Abbiategrasso sono stati chiamati a intervenire per garantire la sicurezza della scena e rimuovere i veicoli incidentati.