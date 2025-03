Un episodio di violenza giovanile a Milano solleva preoccupazioni sulla sicurezza pubblica.

Un episodio di violenza in via Palmanova

La notte tra giovedì e venerdì, Milano è stata teatro di un violento scontro tra bande giovanili in via Palmanova, un’area già nota per la sua vivacità e, purtroppo, per episodi di violenza. La rissa, che ha coinvolto giovani armati di coltelli, ha portato a ferimenti gravi, con un ragazzo di 23 anni che ha subito un grave sfregio al viso. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla crescente violenza tra i giovani nella città.

Le dinamiche della rissa

Secondo le forze dell’ordine, la violenza è scoppiata poco dopo le 22.30, nei pressi di un distributore di benzina e dell’ingresso della metropolitana M1 Cimiano. Le ambulanze del 118, giunte sul posto, hanno trovato una scena caotica con oltre dieci ragazzi coinvolti in una violenta scazzottata. Le gang rivali, composte da giovani di origine nordafricana e sudamericana, si sono affrontate in un conflitto che ha reso impossibile l’intervento immediato dei soccorritori. Solo dopo l’arrivo delle forze dell’ordine è stato possibile prestare assistenza ai feriti.

Le conseguenze e le reazioni

Il bilancio della rissa è stato pesante: un giovane di 23 anni ha riportato ferite profonde al volto, mentre un altro ragazzo di 18 anni ha subito ferite superficiali. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, uno in codice giallo e l’altro in codice verde. Questo episodio non è isolato, ma rappresenta un trend preoccupante di violenza giovanile che sta emergendo in diverse aree della città. Le autorità locali sono chiamate a prendere misure più incisive per affrontare questa problematica, che non solo mette a rischio la vita dei giovani coinvolti, ma anche la sicurezza dei cittadini.