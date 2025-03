Le indagini rivelano un vasto sodalizio criminale attivo tra Italia e Turchia.

Un’operazione internazionale contro il crimine organizzato

Recentemente, un’importante operazione di polizia ha portato all’arresto di venti membri di una banda criminale turca, attiva in Italia e in altri paesi europei. Le indagini, condotte dalla Sisco di Milano, dalla Squadra mobile di Como e dal Servizio centrale operativo di Roma, hanno rivelato un’organizzazione ben strutturata, dedita al traffico di droga e armi, nonché al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il ruolo del capo dell’organizzazione

Il capo della banda, attualmente detenuto in regime speciale di 41 bis, continuava a gestire le operazioni criminali anche mentre si trovava agli arresti domiciliari. Questo dimostra come le organizzazioni mafiose possano mantenere il controllo anche in situazioni di detenzione. Le indagini hanno documentato il suo coinvolgimento in attività illecite, tra cui la pianificazione di atti terroristici in Turchia.

Attentati sventati e omicidi

Tra le azioni criminali orchestrate dalla banda, spicca un attentato sventato grazie alla cooperazione con la polizia turca. L’operazione ha evitato un attacco a una fabbrica di alluminio, previsto tra il 19 e il 20 marzo. Inoltre, l’organizzazione è sospettata di essere coinvolta nell’omicidio di un cittadino turco a Berlino, avvenuto il 10 marzo. Le indagini hanno fornito prove schiaccianti contro i membri della banda, accusati di essere mandanti di questo crimine.

Il traffico di armi e munizioni

Le autorità hanno anche scoperto che il detenuto era un componente di un gruppo di “fuoco” al servizio del capo dell’organizzazione. Questo gruppo si occupava della compravendita di armi e munizioni, in particolare pistole Glock, utilizzate da diversi membri della banda. La scoperta di queste informazioni ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza pubblica e alla capacità delle forze dell’ordine di contrastare il crimine organizzato.

La risposta delle autorità

Le forze dell’ordine stanno intensificando gli sforzi per smantellare questa organizzazione criminale e prevenire ulteriori atti di violenza. La collaborazione internazionale tra le polizie di diversi paesi è fondamentale per affrontare il problema del crimine organizzato, che non conosce confini. Le indagini sono ancora in corso e si prevede che emergano ulteriori dettagli su questa complessa rete criminale.