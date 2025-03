Un grave incidente stradale ha bloccato l'A4 Milano-Brescia, coinvolgendo un bus con 44 bambini.

Un incidente che ha scosso la comunità

Un drammatico incidente stradale ha avuto luogo questa mattina sull’A4 Milano-Brescia, precisamente all’uscita di Cormano. Intorno alle 10, un bus che trasportava una scolaresca di 44 bambini provenienti da Ivrea, in provincia di Torino, è stato coinvolto in un tamponamento con un tir. L’auto, diretta verso il Bergamasco, ha subito un impatto violento, finendo contro il guard-rail. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ma si ipotizza che il conducente possa aver perso il controllo per distrazione o a causa di un malore.

Operazioni di soccorso e condizioni dei feriti

Immediatamente dopo l’incidente, la centrale operativa di Areu 118 ha attivato i soccorsi, inviando sul luogo cinque ambulanze e diverse automediche. Il conducente del bus, un uomo di 43 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove le sue condizioni sono state giudicate disperate. Due insegnanti, di età compresa tra i 48 e i 51 anni, e due bambine di 8 anni sono stati ricoverati in codice giallo presso il Bassini di Sesto San Giovanni e il San Raffaele. Fortunatamente, non sono in pericolo di vita, nonostante l’impatto violento.

Traffico bloccato e alternative per gli automobilisti

Il grave incidente ha causato lunghe code sull’A4, con un blocco totale della circolazione per circa un’ora. Attualmente, il traffico defluisce su due corsie, ma le ripercussioni si fanno sentire anche sulla A8 Milano-Varese, dove si registrano code tra Fiera Milano e l’innesto sulla A4. Per gli automobilisti in arrivo da Milano, Varese e Como, si consiglia di uscire a Fiera Milano e seguire la A52, con rientro a Sesto San Giovanni. Chi proviene da Torino e si dirige verso Venezia è invitato a utilizzare la A50 tangenziale ovest di Milano, per poi immettersi sulla A51 Tangenziale est e rientrare in A4.