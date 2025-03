Tre ragazzi minorenni indagati per una serie di incendi dolosi che hanno messo in pericolo abitazioni e veicoli.

Un’ondata di incendi nel quartiere Niguarda

Tra marzo e maggio del 2024, il quartiere Niguarda di Milano è stato teatro di una serie di incendi dolosi che hanno suscitato preoccupazione tra i residenti. In totale, sono stati incendiati 18 veicoli, tra cui auto e moto, in un periodo di appena due mesi. Questi atti vandalici, compiuti da un gruppo di minorenni, hanno messo in serio pericolo non solo i mezzi parcheggiati, ma anche le abitazioni circostanti, con fiamme che hanno raggiunto le finestre di alcune case.

Le indagini della polizia

Le indagini condotte dalla polizia hanno portato all’identificazione di tre ragazzi, tutti minorenni al momento dei fatti. Uno di loro ha già compiuto 18 anni. La svolta nelle indagini è arrivata durante l’ultimo episodio, avvenuto in via Grivola, dove due automobili sono state distrutte e altre cinque danneggiate. Grazie all’analisi di fotografie e video trovati nei dispositivi sequestrati, gli agenti del commissariato Greco-Turro sono riusciti a ricostruire il modus operandi dei giovani.

Il modus operandi dei piromani

I tre ragazzi seguivano sempre lo stesso schema: forzavano il tappo del serbatoio di un veicolo, spruzzavano una sostanza infiammabile e poi appiccavano il fuoco utilizzando fiammiferi o altri mezzi. Dopo aver filmato la loro “bravata”, si allontanavano rapidamente a bordo di biciclette o monopattini, rendendo difficile la loro cattura immediata. Questo comportamento ha sollevato interrogativi sulla motivazione che spingeva i giovani a compiere tali atti distruttivi, privi di qualsiasi giustificazione apparente.

Le conseguenze legali e sociali

La scoperta dei responsabili di questi incendi dolosi ha aperto un dibattito sulla sicurezza nei quartieri e sulla necessità di interventi preventivi per evitare simili episodi in futuro. Le autorità locali stanno valutando misure di sicurezza aggiuntive e programmi di sensibilizzazione per i giovani, al fine di prevenire atti di vandalismo e promuovere un comportamento responsabile. La comunità di Niguarda, colpita da questi eventi, si sta unendo per chiedere maggiore protezione e vigilanza nel quartiere.