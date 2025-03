Un'inchiesta sulle pratiche discutibili in un locale milanese tra escort e clienti

Un locale controverso nel cuore di Milano

La Gintoneria, un locale situato in una delle zone più frequentate di Milano, è al centro di un’inchiesta che ha sollevato un polverone mediatico. Le testimonianze di chi ha frequentato il locale, come quella di Elena, un’escort di origini ucraine, rivelano un mondo fatto di pratiche discutibili e sfruttamento. Secondo quanto riportato, il proprietario Davide Lacerenza, attualmente agli arresti domiciliari, avrebbe gestito un’attività che andava ben oltre la semplice somministrazione di bevande.

Le testimonianze di chi c’era

Elena ha raccontato di come Lacerenza le proponesse di intrattenere clienti per cifre considerevoli, promettendo guadagni che, però, avrebbero dovuto essere in parte restituiti. “Mi diceva di andare con un cliente per 1.000 euro e poi avrei dovuto restituirgli la metà”, ha dichiarato. Questo solleva interrogativi sul reale funzionamento del locale e sulla libertà delle ragazze coinvolte. Nonostante le accuse di sfruttamento, Elena ha affermato di non essere mai stata costretta a prostituirsi, evidenziando un quadro complesso in cui le scelte individuali si intrecciano con dinamiche di potere.

Un ambiente di eccessi e illegalità

La testimonianza di Elena non si limita a questioni di denaro, ma si estende anche a pratiche di consumo di sostanze stupefacenti. Ha rivelato che, in alcune occasioni, Lacerenza offriva pacchetti che includevano droga e prostituzione. “Io non ho mai fatto uso di droga perché non mi piace”, ha spiegato, sottolineando come la presenza di clienti sotto l’effetto di sostanze alterasse le dinamiche di interazione. Inoltre, ha menzionato la presenza di telecamere nel locale, che avrebbero potuto fungere da deterrente per comportamenti più espliciti.

Il profilo di un imprenditore controverso

Davide Lacerenza emerge come una figura complessa: da un lato, descritto come un imprenditore che sa come attrarre clienti facoltosi, dall’altro, come un uomo capace di esplosioni di rabbia. Elena ha raccontato di episodi in cui Lacerenza si sarebbe comportato in modo aggressivo, urlando e dando schiaffi ai camerieri se qualcosa non andava come previsto. Questo comportamento ha sollevato interrogativi sulla gestione del locale e sulla sicurezza delle ragazze che vi lavoravano.

Un mercato della prostituzione in evoluzione

La Gintoneria non è solo un locale, ma un microcosmo che riflette le dinamiche di un mercato della prostituzione in continua evoluzione. Le testimonianze di escort e clienti rivelano un panorama complesso, dove il confine tra scelta e costrizione è spesso sfumato. La presenza di minorenni e l’uso di sostanze stupefacenti pongono interrogativi etici e legali che richiedono un’attenzione urgente da parte delle autorità competenti. La storia di Elena e di altre ragazze come lei è solo la punta dell’iceberg di una realtà che merita di essere esplorata e compresa in tutte le sue sfaccettature.