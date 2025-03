Un maxi incidente coinvolge diversi veicoli sull'A4, con feriti e lunghe code.

Un incidente che ha bloccato l’autostrada

Questa mattina, un grave incidente ha avuto luogo sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra Cormano e la barriera di Sesto San Giovanni, in direzione Venezia. L’evento ha coinvolto almeno un mezzo pesante e diversi altri veicoli, richiedendo l’intervento immediato di otto mezzi di soccorso e dei Vigili del fuoco. Le prime segnalazioni sono arrivate attorno alle 10, quando la centrale operativa ha ricevuto la chiamata d’emergenza al numero 112.

Interventi e feriti

Il personale del 118 è giunto sul posto in codice rosso, evidenziando la gravità della situazione. Attualmente, si contano sette persone ferite, tra cui due bambine di soli otto anni. Le condizioni dei feriti non sono ancora state rese note, ma la presenza di ambulanze e mezzi di soccorso è un chiaro indicativo della serietà dell’incidente. I Vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza della zona, mentre la Polizia Stradale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro.

Traffico in tilt e code interminabili

Le conseguenze dell’incidente si fanno sentire anche sul traffico, con code che attualmente raggiungono i cinque chilometri e sono in aumento. I rallentamenti non si limitano solo alla direzione Venezia, ma si estendono anche verso Milano, a causa della curiosità dei conducenti che si fermano a osservare. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a seguire le indicazioni delle autorità per evitare ulteriori disagi. La situazione è in continua evoluzione e si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sull’andamento del traffico.