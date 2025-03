Corsico: sicurezza e nuove misure contro la criminalità

Il sindaco di Corsico risponde alle preoccupazioni sulla sicurezza con nuove iniziative e rinforzi delle forze dell'ordine.

La situazione di sicurezza a Corsico

Negli ultimi mesi, Corsico è stata al centro di un acceso dibattito riguardante la sicurezza della città. Le preoccupazioni dei cittadini sono aumentate a causa di episodi di spaccio e degrado, documentati anche da programmi televisivi come Striscia la Notizia. Il sindaco Fabio Raimondo ha recentemente incontrato il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, per discutere di queste problematiche e garantire un’attenzione particolare da parte delle autorità competenti.

Rinforzi delle forze dell’ordine

In risposta alle crescenti preoccupazioni, il governo Meloni ha deciso di potenziare la Compagnia dei Carabinieri di Corsico, assegnando 20 nuovi agenti. Questo intervento mira a garantire una presenza più forte delle forze dell’ordine sul territorio, per contrastare efficacemente la criminalità e il degrado. Il deputato Raimondo ha sottolineato l’importanza di questo rinforzo, evidenziando come le forze dell’ordine abbiano operato per troppo tempo in condizioni di carenza di organico.

Le iniziative del Comune

Il sindaco Stefano Martino Ventura ha risposto alle critiche, sottolineando gli sforzi già compiuti dall’amministrazione comunale per migliorare la sicurezza. Corsico ha investito in un sistema di videosorveglianza e ha assunto nuovi agenti di polizia locale. Ventura ha invitato i deputati a visitare la città per discutere di sicurezza in modo concreto, piuttosto che attraverso comunicati stampa. Ha anche ribadito l’importanza di una riforma della Polizia locale per valorizzare il loro ruolo e le loro competenze.

Un impegno comune per la sicurezza

La questione della sicurezza a Corsico richiede un impegno congiunto da parte delle istituzioni locali e nazionali. Mentre il sindaco e i deputati di Fratelli d’Italia lavorano per garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine, è fondamentale che la comunità collabori attivamente. La sicurezza non deve diventare un tema di strumentalizzazione politica, ma deve essere affrontata con serietà e concretezza, per il bene di tutti i cittadini.