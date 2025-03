La Polizia di Stato continua la lotta contro il terrorismo con nuovi arresti.

Un’operazione coordinata contro il terrorismo

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un nuovo arresto nell’ambito di un’importante operazione contro il terrorismo turco in Europa. Questo arresto segue una serie di venti catture avvenute in precedenza, dimostrando l’impegno delle autorità italiane nella lotta contro le organizzazioni terroristiche. Il soggetto arrestato è un cittadino turco di 37 anni, accusato di omicidio e traffico di armi, già detenuto per essere parte di un’associazione transnazionale di criminalità organizzata.

Dettagli sull’arresto e le indagini

Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Milano e si basa su indagini approfondite condotte dalla sezione Distrettuale Antiterrorismo della Procura della Repubblica di Milano. Le indagini hanno rivelato che il capo dell’organizzazione criminale, attualmente in regime di detenzione speciale, continuava a gestire le operazioni dall’Italia, nonostante fosse agli arresti domiciliari. Questo dimostra la complessità e la pericolosità delle reti terroristiche che operano in Europa.

Attività criminali e collegamenti internazionali

Le indagini hanno documentato un ampio traffico di sostanze stupefacenti e armi, oltre al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Tra le operazioni più gravi, si segnala un attentato sventato in Turchia, grazie alla collaborazione tra le forze di polizia italiane e turche. Inoltre, è emerso un omicidio avvenuto a Berlino, legato a questa organizzazione, che ha ulteriormente evidenziato la portata internazionale delle attività criminali. L’arrestato è considerato un membro chiave del gruppo, con un ruolo significativo nella compravendita di armi, in particolare pistole Glock, utilizzate dai membri della banda.