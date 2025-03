Un uomo è stato fermato con oltre 100 grammi di shaboo e ketamina nella sua abitazione.

Un arresto che fa riflettere

La lotta contro il traffico di droga continua a essere una priorità per le forze dell’ordine italiane. Nella notte di giovedì 6 marzo, i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Milano hanno arrestato un trentenne di origine asiatica, sorpreso con una notevole quantità di sostanze stupefacenti. L’operazione ha avuto luogo in via Console Marcello, dove l’uomo è stato notato mentre guidava in modo sospetto.

Dettagli dell’operazione

Durante il controllo, i militari hanno trovato 13 grammi di shaboo, una droga sintetica con effetti stimolanti, e 3700 euro in contante. Ma non è tutto: ulteriori 72 grammi di shaboo sono stati rinvenuti nell’abitazione dell’arrestato, suddivisi in nove bustine. La sostanza, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto generare un giro d’affari considerevole, stimato in migliaia di euro.

Materiale per il confezionamento e ketamina

Oltre alla droga, i carabinieri hanno scoperto anche 800 grammi di ketamina, un anestetico spesso abusato come droga ricreativa. Nell’appartamento dell’uomo è stato trovato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, segni inequivocabili di un’attività di spaccio ben organizzata. L’arrestato, già con precedenti penali, è ora detenuto nel carcere di San Vittore, dove dovrà rispondere delle accuse di traffico di sostanze stupefacenti.