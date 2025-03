Un 29enne arrestato dopo aver aggredito una pensionata in via Sempione.

Un’aggressione in pieno giorno

Mercoledì mattina, in via Sempione a Milano, una pensionata di 73 anni è stata vittima di un tentativo di furto che ha scosso la comunità locale. Mentre camminava per strada, la donna è stata avvicinata da un giovane che, con violenza, ha cercato di strapparle la borsa. Nonostante la caduta, la signora ha mostrato una straordinaria determinazione, rimanendo attaccata alla sua borsa e non cedendo facilmente al ladro.

Il coraggio dei passanti

La scena ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che non hanno esitato a intervenire. Un uomo di 43 anni è stato il primo a inseguire il ladro, seguito da un altro uomo di 45 anni. La loro prontezza ha dimostrato come la solidarietà tra cittadini possa fare la differenza in situazioni di emergenza. Mentre la pensionata veniva soccorsa e medicata dal personale del 118, i due uomini hanno continuato a inseguire il giovane, contribuendo così a fermare la fuga del malvivente.

Intervento della polizia

La polizia è giunta rapidamente sul luogo dell’incidente, con gli agenti del commissariato Milano Sempione e la sezione motociclisti Nibbio. Grazie alle informazioni fornite dai passanti, gli agenti sono riusciti a localizzare e arrestare il ladro, un ragazzo di 29 anni. Tuttavia, l’indagine ha rivelato che il giovane non agiva da solo: nei pressi del luogo dell’aggressione, gli agenti hanno notato una ragazza, presumibilmente la fidanzata del ladro, che stava osservando la scena. I cellulari dei due hanno confermato che si conoscevano e che si scambiavano messaggi mentre pianificavano il furto.

Le conseguenze legali

Per la giovane, di 21 anni, è scattata una denuncia per complicità nel tentato furto. Questo episodio mette in luce non solo il coraggio dei cittadini che si sono mobilitati per aiutare la pensionata, ma anche l’importanza della collaborazione tra la comunità e le forze dell’ordine. La prontezza di reazione e la solidarietà dimostrata dai passanti hanno contribuito a garantire che la giustizia fosse servita, dimostrando che insieme si può fare la differenza contro la criminalità.