Un incontro ravvicinato con un serpente innocuo genera caos e evacuazione.

Un viaggio inaspettato

Giovedì 6 marzo, un normale viaggio su un treno Frecciarossa diretto a Milano si è trasformato in un episodio surreale. A bordo della carrozza 10, un serpente ha fatto la sua comparsa, generando panico tra i passeggeri. La situazione è stata tanto inusuale quanto comica, considerando che il rettile in questione era un innocuo serpente del grano, noto per la sua natura non velenosa. Tuttavia, la sua presenza ha scatenato una reazione a catena che ha portato all’evacuazione del treno.

Intervento delle autorità

Quando i carabinieri forestali di Ancona sono stati allertati, non sapevano cosa aspettarsi. Arrivati sul posto, hanno scoperto che il serpente si era rifugiato in una bocchetta dell’areazione, rendendo difficile il suo recupero. I militari, equipaggiati per gestire situazioni di emergenza con animali selvatici, hanno tentato di catturarlo, ma l’animale, spaventato, ha trovato rifugio in un luogo inaccessibile. La situazione ha costretto i carabinieri a prendere una decisione drastica: evacuare il treno per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Le conseguenze dell’evacuazione

Il treno, una volta evacuato, ha proseguito il suo viaggio verso Milano, ma senza passeggeri. Gli utenti del servizio ferroviario sono stati trasferiti su un altro Frecciarossa, mentre il primo treno ha continuato il suo percorso vuoto. La vicenda ha suscitato una certa ilarità sui social media, dove molti utenti hanno commentato la strana coincidenza di un serpente che provoca panico su un treno ad alta velocità. Nonostante il caos, la situazione si è risolta senza incidenti e il serpente, dopo essere stato localizzato, sarà recuperato in sicurezza.