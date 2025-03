Rapine a Milano: un ragazzo derubato in viale Molise

Un giovane di vent'anni vittima di una rapina in pieno centro: la polizia indaga.

Il racconto di una serata da incubo

Mercoledì sera, poco prima delle 22, un ragazzo di vent’anni ha vissuto un’esperienza traumatica in viale Molise, una delle zone più frequentate di Milano. Secondo la denuncia presentata alla polizia, il giovane sarebbe stato avvicinato da un gruppo di quattro sconosciuti, che lo hanno accerchiato e spintonato, portandogli via una collana dal valore di circa cento euro. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante: l’aumento delle rapine e dei furti in città, che sta creando un clima di insicurezza tra i cittadini.

Le modalità della rapina

Il ragazzo, visibilmente scosso, ha contattato la centrale operativa della polizia per richiedere un intervento immediato. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, hanno trovato solo lui, che ha raccontato quanto accaduto. La dinamica della rapina è stata ricostruita grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. I quattro aggressori, approfittando della folla e della distrazione del giovane, hanno agito rapidamente, dimostrando una certa organizzazione e determinazione nel portare a termine il loro piano criminoso.

Un contesto di insicurezza crescente

Questo non è un caso isolato. Poche ore prima, un’altra rapina, questa volta solo tentata, si era verificata in via Euripide. Un 29enne italiano ha cercato di strappare la borsetta a una donna di 73 anni, ma è stato bloccato dai passanti e arrestato dalla polizia. Insieme a lui è stata denunciata anche una giovane di 21 anni, complice dell’azione. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza nelle strade di Milano e sulla necessità di un intervento più incisivo da parte delle autorità per garantire la protezione dei cittadini.