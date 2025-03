Un blitz della polizia locale ha portato alla luce un'accampamento abusivo con attività illecite.

Un’operazione mirata per ripristinare la sicurezza

Mercoledì 5 marzo, la polizia locale di Rozzano ha condotto un’operazione decisiva per combattere il degrado urbano e le attività illecite nella zona. L’ex campo sportivo di via Venezia, che era diventato un accampamento abusivo per immigrati, è stato sgomberato con successo. L’operazione è stata eseguita all’alba, un orario strategico per sorprendere gli occupanti e garantire la massima efficacia dell’intervento.

Attività illecite scoperte durante il blitz

Durante la perquisizione, gli agenti, supportati da un’unità cinofila, hanno rinvenuto un panetto di hashish e diverse dosi già pronte per la vendita. Non solo droga, ma anche armi, telefoni e merce di dubbia provenienza sono stati trovati all’interno della struttura fatiscente. Tra gli oggetti sequestrati, è stata rinvenuta persino una scatola di fuochi d’artificio, un chiaro segnale della pericolosità della situazione.

Identificazione e denunce

Undici persone sono state identificate durante l’operazione, tutte con precedenti penali legati a spaccio e rapine. Due di loro erano già destinatari di un ordine di espulsione e sono stati immediatamente portati in questura. Gli altri nove uomini sono stati denunciati per occupazione abusiva di terreni ed edifici. La vice sindaca, Maria Laura Guido, ha sottolineato come i cittadini avessero segnalato la situazione dell’ex campo sportivo come un luogo di ritrovo per soggetti pericolosi, evidenziando episodi di spaccio e degrado urbano.

Controlli costanti per prevenire nuove occupazioni

In seguito all’operazione, l’assessore alla polizia locale ha assicurato che la zona sarà costantemente monitorata per prevenire nuove occupazioni abusive. L’intervento della polizia non solo ha ripristinato la legalità, ma ha anche inviato un chiaro messaggio a chiunque pensi di sfruttare spazi pubblici per attività illecite. La comunità di Rozzano può ora sperare in un ambiente più sicuro e controllato, grazie all’impegno delle forze dell’ordine.