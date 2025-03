Ricordando Ignazio Di Sano, fondatore della Disano Illuminazione e pioniere del made in Italy.

Un imprenditore visionario

Ignazio Di Sano, nato nel 1933, è stato un imprenditore di grande spessore, noto per la sua capacità di trasformare idee innovative in realtà concrete. Fondatore della Disano Illuminazione, ha guidato l’azienda verso traguardi ambiziosi, rendendola un simbolo del made in Italy nel settore dell’illuminazione. La sua scomparsa, avvenuta a Milano, segna la fine di un’era per l’industria, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi collaboratori e nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Un’azienda che illumina il mondo

La Disano Illuminazione, fondata nel 1957, è cresciuta costantemente, diventando leader nel mercato italiano e tra le prime aziende in Europa. Con filiali in Spagna e Francia, e agenzie in vari paesi, l’azienda ha saputo espandere la sua influenza a livello globale. La sede principale, situata a Rozzano, è un esempio di modernità e innovazione, con uno showroom che riflette l’impegno dell’azienda per la qualità e il design. La base produttiva a Dorno, in provincia di Pavia, è il cuore pulsante di un’operazione che ha saputo coniugare tradizione e tecnologia.

Un lascito di passione e determinazione

La famiglia Di Sano ha descritto Ignazio come un “imprenditore geniale, uomo di animo profondo e nonno dolcissimo”. La sua visione e determinazione hanno ispirato generazioni di collaboratori, e il suo spirito imprenditoriale continuerà a vivere nel lavoro quotidiano della Disano Illuminazione. I messaggi di cordoglio da parte di colleghi e collaboratori testimoniano l’impatto che ha avuto nel settore. Antonio Angelo Nova, consigliere di Assolombarda, ha sottolineato come la sua scomparsa rappresenti la perdita di uno dei pilastri dell’illuminazione italiana.

Un tributo alla sua memoria

Le esequie di Ignazio Di Sano si terranno sabato 8 marzo presso la Chiesa di Santa Maria Incoronata di Milano. La sua azienda ha dedicato un messaggio sul proprio sito web, esprimendo il dolore per la perdita di un leader straordinario. “Buon viaggio Presidente” è il saluto che accompagna il ricordo di un uomo che ha saputo guidare con passione e lungimiranza, lasciando un’eredità che continuerà a brillare nel mondo dell’illuminazione.