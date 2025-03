Incidente a Malpensa: Boeing 777 della Latam coinvolto in collisione

Un furgone del catering si schianta contro un aereo in fase di rifornimento

Un incidente inaspettato al piazzale di Malpensa

Mercoledì 5 marzo, intorno alle 11.30, il piazzale dell’aeroporto di Malpensa è stato teatro di un incidente che ha coinvolto un Boeing 777 della compagnia aerea Latam. L’aeromobile, destinato a un volo per San Paolo, ha subito danni significativi a causa di una collisione con un furgone del catering in fase di manovra. Questo evento ha portato alla cancellazione del volo, lasciando i passeggeri in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Dettagli dell’incidente

Il Boeing 777 era atterrato a Malpensa alle 9.49 e si stava preparando per un nuovo volo, con decollo previsto per le 13. Durante le operazioni di rifornimento, un mezzo di servizio ha inavvertitamente colpito la parte posteriore della fusoliera dell’aereo. Fortunatamente, non ci sono stati feriti tra il personale di terra o i passeggeri, ma i danni all’aeromobile sono stati ingenti, richiedendo interventi di riparazione immediati.

Precedenti incidenti con la Latam a Malpensa

Non è la prima volta che la compagnia Latam si trova coinvolta in un incidente presso l’aeroporto di Malpensa. Già il 9 luglio, un altro Boeing 777-300 diretto a San Paolo aveva subito un “tailstrike” durante il decollo, costringendo l’equipaggio a un atterraggio di emergenza dopo aver scaricato il carburante. Questo secondo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza operativa e sulla gestione delle manovre a terra, evidenziando la necessità di procedure più rigorose per prevenire tali incidenti in futuro.