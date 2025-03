Un incendio in un ripostiglio costringe all'evacuazione dell'istituto Luigi Lagrange a Milano

Un incendio inaspettato

Oggi, giovedì 6 marzo, un incendio ha colpito l’istituto Luigi Lagrange, situato in via Litta Modignani 65, nella zona nord di Milano. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo, creando panico tra studenti e personale. I fumi tossici si sono rapidamente diffusi, raggiungendo tutto il primo piano dell’edificio, costringendo le autorità a prendere misure immediate per garantire la sicurezza di tutti.

Evacuazione tempestiva

Intorno a mezzogiorno, i vigili del fuoco sono stati allertati e sono intervenuti prontamente per gestire la situazione. L’intera scuola è stata evacuata, con studenti, insegnanti e personale tecnico costretti a lasciare l’edificio senza avere il tempo di recuperare i propri effetti personali. La rapidità dell’evacuazione ha evitato conseguenze più gravi, dato che i fumi si erano già diffusi in gran parte della struttura.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco, provenienti dalle sedi di via Benedetto Marcello e via Messina, hanno lavorato senza sosta per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Grazie al loro intervento, le fiamme sono state domate in tempi brevi, evitando danni maggiori. Tuttavia, la bonifica dell’area è ancora in corso, e gli studenti sono stati costretti a rimanere all’esterno fino a quando non è stato dichiarato sicuro rientrare.

Situazione sotto controllo

Fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati tra gli studenti, ma tre uomini, di età compresa tra 39 e 55 anni, sono stati coinvolti nell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, mentre la scuola ha già avviato le procedure per garantire la sicurezza degli studenti e del personale in futuro. Le lezioni sono state sospese, e gli studenti, dopo aver recuperato i propri effetti personali, sono stati autorizzati a tornare a casa.