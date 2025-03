Il questore di Milano interviene contro il degrado e la criminalità nei locali pubblici.

Intervento della polizia e sospensione della licenza

Il questore di Milano, Bruno Megale, ha preso una decisione drastica sospendendo la licenza del locale Frutta fresca di Juma Bepary situato in via Padova. Questa azione, che durerà per dieci giorni, è stata attuata nell’ambito di un’operazione di controllo e prevenzione della criminalità, in risposta a numerosi episodi di degrado e attività illecite segnalate dai residenti. La polizia di Stato, attraverso il Commissariato Villa San Giovanni, ha notificato la sospensione alla titolare del locale, evidenziando l’importanza di garantire la sicurezza pubblica.

Attività illecite e segnalazioni

Le indagini condotte dalla polizia hanno rivelato una serie di attività sospette all’interno del locale. Nel novembre 2024, gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di uno smartphone rubato. Durante il controllo, sono stati rinvenuti ulteriori cellulari occultati dietro il bancone, portando alla denuncia della titolare per ricettazione. Successivamente, a gennaio 2025, il Commissariato Greco Turro ha ricevuto diverse segnalazioni di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi del locale, identificando clienti con precedenti penali, alcuni dei quali sono stati denunciati.

Situazioni di degrado e sicurezza pubblica

La situazione è ulteriormente degenerata quando, a metà gennaio, gli agenti hanno notato un gruppo di circa trenta clienti che consumavano alcolici nei pressi del locale. Tra di loro, un uomo sottoposto a misure restrittive ha tentato di fuggire dopo aver esploso colpi a salve con una pistola. Il giorno seguente, la polizia ha dovuto intervenire nuovamente per gestire clienti molesti che disturbavano la quiete pubblica, portando all’arresto di uno di loro per rapina aggravata. Questi eventi hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti, che hanno presentato diversi esposti riguardanti il degrado e la pericolosità della zona.

La risposta della comunità e delle autorità

La sospensione della licenza del locale Frutta fresca rappresenta una risposta significativa da parte delle autorità locali alle lamentele dei cittadini. La polizia di Stato sta intensificando i controlli nei locali pubblici per garantire un ambiente più sicuro e ridurre i fenomeni di criminalità. La comunità, preoccupata per la propria sicurezza, attende con interesse ulteriori sviluppi e misure che possano contribuire a migliorare la situazione nella zona.