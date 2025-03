Un'operazione della Polizia porta alla luce un traffico di droga e un ingente sequestro di denaro.

Un’operazione di polizia sorprendente

Milano è stata teatro di un’operazione di polizia che ha lasciato tutti a bocca aperta. Durante un controllo mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina hanno rinvenuto oltre 21.000 euro in contanti all’interno di una confezione di croccantini per cani. Questo sorprendente ritrovamento ha portato all’arresto di due cittadini italiani, un uomo di 24 anni e una donna di 49, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La dinamica degli arresti

Il giovane, mentre si trovava a bordo di un monopattino, è stato notato dagli agenti mentre effettuava scambi sospetti in zona piazza Gasparri e via Teano. Dopo aver parcheggiato il monopattino, è entrato in un appartamento, per poi uscire e incontrare un uomo in bicicletta, a cui ha consegnato qualcosa in modo furtivo. Gli agenti, insospettiti, hanno deciso di intervenire e hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha portato a risultati sorprendenti.

Un ritrovamento inaspettato

All’interno dell’abitazione della donna di 49 anni, gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione, pezzi di hashish, cocaina, marijuana e materiale per il confezionamento. Ma la vera sorpresa è arrivata quando, scavando più a fondo, hanno scoperto quasi 5.000 euro in contante e 8 panetti di hashish da 100 grammi l’uno. La scoperta dei 21.000 euro nascosti nei croccantini per cani ha sollevato interrogativi su come fosse possibile utilizzare un metodo così insolito per occultare denaro di provenienza illecita.

In aggiunta, un’altra donna di 48 anni presente nell’abitazione ha consegnato 1,6 grammi di marijuana agli agenti. Il giovane arrestato è stato trovato in possesso di tre involucri di hashish e di cento euro in contante. Tutto il materiale rinvenuto, insieme al monopattino utilizzato per gli scambi, è stato sequestrato.

Le conseguenze legali

Entrambi gli arrestati sono stati giudicati per direttissima e, a seguito dell’udienza, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Questo caso mette in luce non solo l’ingegno degli spacciatori nel tentativo di nascondere il denaro, ma anche l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di droga in città. La Polizia di Stato continua a monitorare le aree più critiche, dimostrando che la lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti è una priorità assoluta.