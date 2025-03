La Guardia di Finanza sequestra oltre 80mila euro in contanti e beni.

Un’operazione sotto la lente d’ingrandimento

Recentemente, la Guardia di Finanza di Milano ha portato alla luce un’importante operazione che ha portato al sequestro di oltre 80mila euro in contanti e beni, collegati a un presunto giro di droga e prostituzione. L’indagine, coordinata dalla pm Francesca Crupi, ha visto coinvolti nomi noti, tra cui Davide Lacerenza e Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. Gli arresti sono avvenuti in seguito a un approfondimento di segnalazioni riguardanti operazioni sospette, che hanno sollevato il sospetto di un’attività di riciclaggio di denaro.

Il conto in Lituania e i sequestri in Italia

Tra le scoperte più significative, gli investigatori hanno trovato un conto corrente in Lituania con 33mila euro, collegato a Lacerenza. Inoltre, sono stati sequestrati 40mila euro su conti italiani e altri 10mila euro in contanti rinvenuti all’interno del privè della Gintoneria, un noto locale milanese. Questi sequestri evidenziano come il denaro proveniente da attività illecite possa essere stato trasferito all’estero, in particolare in Albania, per evitare di essere rintracciato dalle autorità.

Le accuse e le indagini in corso

Le accuse nei confronti degli arrestati includono autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, oltre alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari è stata firmata dalla gip Alessandra Di Fazio, su richiesta della pm Crupi, supportata dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini. Le indagini sono ancora in corso e gli investigatori stanno esaminando ulteriormente i conti coinvolti per scoprire l’entità del giro illecito e le eventuali connessioni con altre attività criminali.