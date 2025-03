Il sindacato Usi Cit annuncia un'astensione dal lavoro per il 8 marzo, ecco le informazioni utili.

Un’importante iniziativa per la Giornata internazionale della donna

Il sindacato Usi Cit ha proclamato uno sciopero nazionale dei trasporti che coinvolgerà diversi operatori, tra cui Trenord, Trenitalia, Tper e il Gruppo Fs. Questa protesta si svolgerà sabato 8 marzo, in concomitanza con la Giornata internazionale della donna, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla parità di genere e sui diritti delle donne. L’agitazione inizierà già nella serata di venerdì 7 marzo, alle ore 21, e si protrarrà fino alle 21 di sabato 8 marzo, per un totale di 24 ore di astensione dal lavoro.

Interruzioni e servizi garantiti

Durante il periodo di sciopero, il servizio ferroviario subirà delle interruzioni. I treni regionali, suburbani, aeroportuali e a lunga percorrenza potrebbero non essere disponibili. Tuttavia, Trenord ha comunicato che i treni in partenza prima delle 21 di venerdì e che arrivano a destinazione entro le 22 seguiranno il loro itinerario regolarmente. Per il giorno successivo, sabato 8 marzo, saranno garantiti i treni protetti, con partenza dopo le 6 del mattino e arrivo a destinazione entro le 9. Nel pomeriggio, a partire dalle 18, il servizio tornerà alla normalità.

Bus sostitutivi e informazioni per gli utenti

In caso di soppressione dei treni diretti a Malpensa, sono previsti bus sostitutivi che collegheranno Milano Cadorna con l’Aeroporto di Malpensa, senza fermate intermedie. I bus partiranno da via Paleocapa 1 e serviranno anche il percorso da Stabio a Malpensa Aeroporto per il treno S50. È importante notare che i mezzi pubblici di Atm, come metro, tram e autobus a Milano, continueranno a circolare regolarmente durante la giornata di sabato 8 marzo. Gli utenti sono invitati a informarsi sugli orari garantiti e a pianificare i propri spostamenti per evitare disagi durante la giornata di sciopero.