Indagini su un sistema di corruzione legato a progetti urbanistici nella città.

Un arresto che scuote Milano

Alla vigilia dell’esame della proposta di legge ‘Salva Milano’, la città è scossa da un grave scandalo che coinvolge l’architetto Giovanni Oggioni, ex vice presidente della Commissione per il paesaggio. Oggioni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione, falso e depistaggio. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, hanno rivelato un sistema illecito che avrebbe favorito il rilascio di permessi edilizi in cambio di vantaggi personali.

Perquisizioni e indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno effettuando perquisizioni in vari uffici del Comune di Milano, in particolare presso la direzione Rigenerazione urbana. Sono coinvolti anche altri soggetti, sia indagati che non, e le sedi di importanti associazioni di categoria come Assimpredil Ance. Queste operazioni mirano a raccogliere prove su un presunto sistema di collusione tra funzionari pubblici e operatori privati, volto a realizzare operazioni immobiliari speculative.

Il sistema illecito di Oggioni

Secondo gli inquirenti, Oggioni avrebbe ricevuto vantaggi da associazioni di costruttori e operatori del settore immobiliare per facilitare pratiche edilizie. Le accuse includono la falsificazione di documenti e la manipolazione di dati relativi a progetti edilizi, nonché la modifica delle credenziali di accesso a sistemi informatici per ostacolare le indagini. Questo comportamento ha sollevato preoccupazioni su un possibile conflitto di interessi e sull’integrità delle procedure urbanistiche a Milano.

Implicazioni per il futuro urbanistico di Milano

Le indagini non si limitano a Oggioni; sono emersi collegamenti con altri progetti significativi come ‘Bosconavigli’ e ‘Scalo house’, dove sono state riscontrate violazioni urbanistiche. Il giudice delle indagini preliminari ha evidenziato la presenza di gruppi di pressione che influenzano le operazioni immobiliari, escludendo chi non fa parte di questo sistema. Questo solleva interrogativi sul futuro della pianificazione urbanistica a Milano e sulla necessità di una maggiore trasparenza e legalità nel settore.