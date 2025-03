Due italiani arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti, scoperti grazie a controlli mirati.

Un’operazione contro il traffico di droga

Milano è tornata a far parlare di sé per un’operazione di polizia che ha portato all’arresto di due spacciatori, un ventiquattrenne e una quarantanovenne, entrambi italiani. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato Comasina, ha messo in luce un metodo di consegna piuttosto insolito: l’uso di un monopattino per effettuare scambi di sostanze stupefacenti. Questo episodio evidenzia come i criminali stiano sempre più cercando di adattarsi alle nuove tecnologie e ai mezzi di trasporto per eludere le forze dell’ordine.

La dinamica degli arresti

Il tutto è iniziato nel pomeriggio di martedì, quando gli agenti hanno notato il giovane spacciatore mentre si muoveva in monopattino, effettuando scambi sospetti in diverse zone di Milano. Dopo aver incontrato la donna arrestata in uno stabile, il giovane ha continuato a muoversi, incontrando vari clienti e cedendo loro piccole dosi di droga. Questo comportamento ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di intervenire e perquisire l’abitazione della donna, scoprendo un vero e proprio bazar della droga.

Sequestri e scoperte sorprendenti

La perquisizione ha rivelato un bilancino di precisione, diverse sostanze stupefacenti tra cui hashish, cocaina e marijuana, oltre a una notevole somma di denaro. Gli agenti hanno trovato quasi 5mila euro in contanti e 8 panetti di hashish, ciascuno del peso di 100 grammi. Ma la scoperta più sorprendente è stata fatta all’interno di una confezione di croccantini per cani, dove erano nascosti oltre 21mila euro. Questo metodo di occultamento dimostra la creatività e la determinazione degli spacciatori nel cercare di sfuggire alla giustizia.

Le conseguenze legali

Dopo l’arresto, i due spacciatori sono stati portati davanti al giudice, dove sono stati disposti gli arresti domiciliari. Questo episodio non solo mette in luce il problema dello spaccio di droga a Milano, ma solleva anche interrogativi su come le forze dell’ordine possano affrontare metodi sempre più sofisticati utilizzati dai criminali. La polizia continua a monitorare la situazione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e combattere il traffico di sostanze stupefacenti in città.