Due italiani deceduti e altri feriti in un incidente stradale durante un tour in Kenya.

Un viaggio tragico

Il , un viaggio che avrebbe dovuto essere un’esperienza indimenticabile per un gruppo di turisti italiani si è trasformato in una tragedia. Marco Curcio, un trentanovenne di Milano, e Karen De Mozzi, cinquantaduenne residente ad Albiano (Trento), hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nei pressi della località di Diani, in Kenya. I due viaggiavano su un piccolo bus con altri quattro connazionali, tutti partecipanti a un tour organizzato da un operatore italiano.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il minivan su cui viaggiavano i turisti sarebbe uscito di strada a causa di un tentativo di sorpasso da parte di un camion. Nel tentativo di rientrare nella propria corsia, il camion avrebbe colpito il pullman, facendolo ribaltare. Marco Curcio è deceduto sul colpo, mentre Karen De Mozzi è morta dopo essere stata ricoverata presso un ospedale di Mombasa. Gli altri quattro turisti a bordo hanno riportato ferite, ma fortunatamente sono stati dichiarati fuori pericolo.

Assistenza e indagini in corso

Le autorità locali stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente. Il ministero degli Esteri italiano ha attivato i propri canali diplomatici, con l’ambasciata a Nairobi e il consolato onorario a Mombasa che seguono da vicino la situazione. Il personale consolare ha già visitato i feriti, tra cui un padre e una figlia minorenne, che sono stati dimessi dall’ospedale. La Farnesina ha confermato che si sta collaborando con le autorità locali per chiarire le dinamiche dell’incidente e garantire il supporto necessario alle famiglie delle vittime.

Il dolore delle famiglie

La notizia della tragedia ha colpito profondamente le famiglie delle vittime e l’intera comunità italiana. Marco Curcio e Karen De Mozzi erano in Kenya per godere di una vacanza, ma il loro sogno è stato spezzato in un attimo. Le famiglie hanno espresso il loro dolore e la loro richiesta di giustizia, sperando che le indagini possano fare luce sulle responsabilità di quanto accaduto. La Farnesina ha promesso di mantenere informate le famiglie sulle evoluzioni del caso e di fornire tutto il supporto necessario in questo momento difficile.