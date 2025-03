Un barista racconta i retroscena dell'omicidio del commerciante, coinvolgendo otto persone.

Il racconto di Massimo Ferretti

Durante la terza udienza del processo per l’omicidio di Fabio Ravasio, il barista Massimo Ferretti ha rivelato dettagli inquietanti sul piano orchestrato da Adilma Pereira Carneiro, soprannominata ‘Mantide di Parabiago’. Ferretti, ex amante di Adilma, ha descritto come la donna avesse pianificato l’omicidio del commerciante di 52 anni, coinvolgendo un gruppo di otto persone. Secondo le sue dichiarazioni, Adilma si sentiva oppressa da Ravasio, che la picchiava e minacciava, rendendo impossibile la sua fuga.

Il piano di omicidio

Ferretti ha spiegato che inizialmente Adilma aveva cercato qualcuno disposto a uccidere Ravasio, ma quando il costo di tale operazione si è rivelato troppo elevato, ha optato per un piano alternativo: investire il commerciante. La riunione per definire i dettagli dell’omicidio si sarebbe svolta nel bar di Ferretti, dove Adilma aveva iniziato a frequentarlo. Il piano prevedeva che Marcello Trifone, ex marito di Adilma, fosse alla guida dell’auto, ma alla fine il compito è stato affidato al figlio Igor, che ha effettivamente investito Ravasio.

Le indagini e gli arresti

Le indagini sull’omicidio di Ravasio, avvenuto ad agosto 2024 sulla Strada Provinciale 149 a Parabiago, hanno portato all’arresto di otto persone, tutte accusate di omicidio. Adilma, che viveva con Ravasio e i suoi numerosi figli, è anche accusata di aver ucciso Michele Della Malva, suo ex marito, morto in circostanze misteriose nel 2011. La pubblica accusa sostiene che Maurizio Massè, coimputato, abbia sedato Della Malva costringendolo a ingerire cocaina, un caso che era stato inizialmente archiviato senza ulteriori indagini.