Un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento potrebbe essere la causa del malore.

Un episodio inquietante durante la funzione religiosa

La mattina di domenica 2 marzo, la frazione di Canevino, nel Comune di Colli Verdi, è stata teatro di un evento preoccupante che ha coinvolto un gruppo di fedeli durante una messa. Circa venti persone, tutte anziane, si sono sentite male mentre partecipavano alla funzione religiosa. L’età dei coinvolti variava tra i 67 e gli 87 anni, un dato che ha destato particolare preoccupazione tra i soccorritori e le autorità locali.

Ipotesi sul malore collettivo

Le prime indagini suggeriscono che un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento della chiesa possa essere la causa principale del malore. Gli esperti stanno attualmente eseguendo rilievi per confermare l’ipotesi di una fuga di monossido di carbonio, un gas inodore e potenzialmente letale, che potrebbe aver colpito i fedeli. La situazione ha richiesto un intervento immediato da parte dei sanitari del 118, che hanno trasportato le persone colpite in ospedale per accertamenti.

Intervento dei soccorsi e condizioni dei feriti

Fortunatamente, nessuna delle venti persone ricoverate versa in gravi condizioni o è in pericolo di vita. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, portando con sé specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) per garantire la sicurezza dell’area e verificare eventuali rischi legati alla presenza di sostanze tossiche. La rapidità e l’efficacia dell’intervento hanno contribuito a evitare conseguenze più gravi, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli impianti nelle strutture pubbliche.