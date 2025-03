Incidente stradale a Milano: uomo in coma dopo investimento

Un tragico evento notturno ha scosso Milano, lasciando un uomo in condizioni critiche.

Un incidente drammatico in piena notte

Nella notte tra lunedì e martedì, Milano è stata teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto un uomo di 44 anni, attualmente ricoverato in coma all’ospedale San Raffaele. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra corso 22 Marzo, viale Campania e viale Mugello, nella zona di Porta Vittoria. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si sa che l’uomo è stato travolto da un’auto mentre si trovava in strada.

Le condizioni dell’uomo e l’intervento dei soccorsi

Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato colpito da un veicolo guidato da un cinquantottenne, il quale si è prontamente fermato per chiamare i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che hanno trovato il paziente in stato di incoscienza. Dopo essere stato stabilizzato in strada, l’uomo ha subito un arresto cardiaco durante il trasporto in ospedale, ma fortunatamente si è ripreso. Le sue condizioni, tuttavia, rimangono critiche e la situazione è monitorata con attenzione dai medici.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Le autorità locali stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire la dinamica dell’incidente. I rilievi della polizia sono proseguiti per tutta la notte e fino alle prime luci del mattino, con l’obiettivo di raccogliere tutte le prove necessarie per comprendere cosa sia realmente accaduto. Non è ancora chiaro se l’uomo stesse attraversando sulle strisce pedonali o se avesse il semaforo verde al momento dell’impatto. La comunità è in attesa di ulteriori aggiornamenti su questo tragico evento che ha scosso la città.