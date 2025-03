Un uomo di 45 anni è stato investito da un'auto nella notte a Milano, attualmente in condizioni critiche.

Un tragico incidente nella notte milanese

La notte tra lunedì 3 e martedì 4 marzo ha visto un grave incidente stradale a Milano, precisamente nella zona di Porta Vittoria. Erano circa le 3.30 quando un uomo di 45 anni è stato travolto da un’auto condotta da un cinquantottenne. L’impatto ha avuto luogo all’incrocio tra corso 22 Marzo, viale Campania e viale Mugello, un’area nota per il suo traffico intenso e le frequenti intersezioni.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, il conducente dell’auto si è fermato per allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti due equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che hanno prestato assistenza all’uomo. Purtroppo, le condizioni del 45enne si sono rivelate critiche: trovato incosciente, è stato stabilizzato sul posto, ma durante il trasporto in ospedale ha subito un arresto cardiaco. Fortunatamente, i medici sono riusciti a rianimarlo, ma attualmente è ricoverato in coma presso l’ospedale San Raffaele, in condizioni disperate e in pericolo di vita.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Le autorità competenti, in particolare la Polizia Locale, stanno svolgendo indagini approfondite per chiarire la dinamica dell’incidente. Non è ancora chiaro se la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali o se avesse il semaforo verde al momento dell’impatto. Gli agenti hanno effettuato rilievi per tutta la notte e fino al mattino, raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire quanto accaduto. La comunità è in attesa di notizie più dettagliate, mentre la famiglia dell’uomo investito vive momenti di grande angoscia e preoccupazione.