Un'inchiesta shock nei boschi del Milanese svela i segreti dello spaccio.

Un’inchiesta audace nei boschi del Milanese

Recentemente, un servizio di Striscia La Notizia ha messo in luce la realtà inquietante dello spaccio di droga nei boschi del Milanese. L’inviato Vittorio Brumotti, noto per il suo impegno nella denuncia delle attività illecite, si è trovato faccia a faccia con due pusher egiziani che hanno svelato dettagli scioccanti sul loro operato. Questo servizio, andato in onda lunedì, ha rivelato non solo le modalità di reclutamento dei nuovi spacciatori, ma anche i guadagni stratosferici che possono raggiungere.

Il reclutamento e i guadagni dei pusher

I due spacciatori hanno raccontato a Brumotti che i giovani vengono spesso reclutati appena sbarcati in Italia, pronti a lavorare nei boschi. “I ragazzi arrivano con il barcone e vengono subito messi a lavorare nei boschi”, hanno dichiarato. I guadagni iniziali si aggirano intorno ai 3mila euro a settimana, ma con il tempo possono aumentare fino a 4-5mila euro. Questo aspetto economico attira molti giovani, rendendo il fenomeno dello spaccio ancora più preoccupante.

Minacce e intimidazioni nel mondo dello spaccio

Durante l’intervista, i pusher non hanno esitato a mostrare la loro violenza. “Se qualcuno viene nel mio bosco gli sparo, è già successo”, ha affermato uno di loro, mostrando un’arma. Hanno anche rivelato che i loro collaboratori, circa diciotto ragazzi, vengono addestrati a ingoiare le palline di droga nel caso in cui si avvicinino le forze dell’ordine. Questo clima di paura e intimidazione è un chiaro segnale di quanto sia radicato e pericoloso il traffico di droga in queste aree.

Il rischio personale di Brumotti

Un aspetto inquietante emerso dall’inchiesta è la minaccia diretta a Brumotti. I pusher hanno confermato che esiste una colletta tra gli spacciatori per fare del male all’inviato. “È tutto vero. In molti, per soldi, si sono offerti per spararti alle gambe”, ha rivelato uno dei pusher. Questo mette in evidenza non solo il coraggio di Brumotti nel portare alla luce queste verità, ma anche i rischi che corre nel farlo. La sua determinazione a denunciare lo spaccio di droga, nonostante le minacce, è un esempio di integrità e impegno civile.

Un problema che richiede attenzione

Questa inchiesta ha messo in evidenza un problema che non può essere ignorato. Lo spaccio di droga nei boschi italiani è un fenomeno in crescita, alimentato da un mercato che offre guadagni elevati e da una rete di intimidazioni che rende difficile la denuncia. È fondamentale che le autorità competenti prendano seriamente in considerazione queste informazioni e agiscano per contrastare questo fenomeno, proteggendo al contempo chi ha il coraggio di denunciare.